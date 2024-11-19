Google может продать самый популярный в мире браузер: не устраивающий власти США

Технологический гигант Google может продать свой интернет-браузер Chrome, которым пользуется треть населения планеты. Министерство юстиции США будет добиваться этого в судебном порядке, чтобы лишить Google монополии в области поисковых систем.

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Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Иск будет рассматривать федеральный судья Амит Мехта – ранее в августе этого года он постановил, что Google незаконно монополизировала рынок интернет-поиска.

В американском Минюсте хотят продажи Chrome, являющегося самым популярным браузером в Украине и мире. Согласно данным аналитического агентства StarCounter, по состоянию на октябрь-2024 им пользовались 55% украинцев, а всего через него проходит почти 66% всего мирового интернет-трафика.

Поэтому Chrome является одной из ключевых точек доступа в поисковую систему Google и играет важнейшую роль в контексте рекламного бизнеса компании, поскольку может отслеживать активность пользователей и на основе этих данных повышать эффективность показа рекламы, являющегося основным источником доходов компании. Учитывая это Минюст хочет, чтобы:

Google обязали лицензировать результаты поисковой выдачи;

администраторам сайтов предоставили больше возможностей для предотвращения использования их контента ШИ-продуктами компании;

ликвидировали привязку операционной системы Android к другим продуктам (в частности, к магазину приложений Google Play и поисковой системе).

Вице-президент Google по регуляторным делам Ли-Энн Малхолланд на это заявила, что Министерство юстиции США "продолжает продвигать радикальную программу, которая выходит далеко за рамки юридических вопросов по этому делу". "Правительство, действующее таким образом наносит ущерб потребителям, разработчикам и американскому технологическому лидерству именно в тот момент, когда это больше всего нужно", – подчеркнула она.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Google проиграл суд против Европейской комиссии и теперь будет вынужден заплатить 2,42 млрд. евро штрафа. Техногигант семь лет добивался отклонения штрафа в разных судебных инстанциях.

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