Google проиграл суд на космическую сумму: за что техногигант заплатит миллиарды евро

Международная корпорация Google окончательно проиграла суд против Европейской комиссии и теперь будет вынуждена заплатить штраф в размере 2,42 млрд евро. Техногигант семь лет добивался отклонения штрафа в разных судебных инстанциях.

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О приговоре суда сообщил Reuters. Это уже третий крупный штраф, наложенный на компанию за нарушение законодательства о добропорядочной конкуренции.

В 2017 году Европейская комиссия оштрафовала компанию за то, что та использовала в своей поисковой системе собственный сервис сравнения цен. Это якобы предоставило ей несправедливое преимущество перед более мелкими европейскими конкурентами.

Google пыталась обжаловать штраф, однако в 2021 году суд низшей инстанции подтвердил одобрение решения антимонопольного органа ЕС. После этого техногигант подал апелляцию в Суд Европейского Союза в Люксембурге.

Судьи Суда ЕС подчеркнули, что европейское законодательство предусматривает наказание не за наличие доминирующего положения, а за его неправомерное использование. "В частности, запрещается такое поведение предприятий, занимающих доминирующее положение, что приводит к ограничению конкуренции и, таким образом, может нанести ущерб отдельным предприятиям и потребителям", - говорится в судебном решении.

Стоит отметить, что Google не в первый раз штрафуют за нарушение антимонопольных правил. За последние 10 лет компания только в ЕС накопила 8,25 млрд евро штрафов такого характера.

Два других решения касаются разработанной Google мобильной операционной системы Android и рекламного сервиса AdSense. Их компания тоже пытается обжаловать и пока ждет судебное решение.

Кроме того, Google также борется с обвинениями в нарушении антимонопольного законодательства ЕС, выдвинутыми в прошлом году. Если компания проиграет, ее могут заставить продать часть рекламного бизнеса в IT-отрасли после того, как регулирующие органы обвинили ее в предоставлении предпочтения собственным рекламным услугам.

Также OBOZ.UA сообщал, что в начале 2024 года Google урегулировала иск на сумму 1,67 млрд долларов. Иск в суд штата Массачусетс по патенту на чипы с искусственным интеллектом ранее направила компания Singular Computing.

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