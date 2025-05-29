'Голос Америки' на грани исчезновения: Трамп приказал ликвидировать международную вещательную сеть США

Все сотрудники новостной сети "Голос Америки" могут получить уведомление об увольнении уже на этой неделе (26-31 мая), что фактически будет означать закрытие сети после более 80 лет работы. Отмечается, что это результат политики администрации Дональда Трампа, которая инициировала полную ликвидацию USAGM и обвиняет VOA в "политической предвзятости".

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Об этом пишет Politico, ссылаясь на слова четырех сотрудников "Голоса Америки". Все 800 штатных сотрудников, которые остались в структуре после недавних сокращений, до конца этой недели могут получить официальные уведомления об увольнении.

Издание ссылается на четырех сотрудников, которые знакомы с ситуацией и согласились рассказать на условиях анонимности. Эти шаги, вероятно, станут последним этапом в процессе ликвидации медиаорганизации, которая более 80 лет боролась с пропагандой и дезинформацией в мире.

Инициатива по сокращению "Голоса Америки" исходит от администрации Дональда Трампа, которая 14 марта 2025 года подписала указ о ликвидации семи независимых федеральных агентств, среди которых - Агентство США по глобальным медиа (USAGM), материнская структура для Voice of America, Радио Свобода и Радио Свободная Азия. Трамп заявил, что "Голос Америки" стал "антиправительственным" и превратился в "Голос Радикальной Америки". С того момента агентство фактически находится в состоянии паралича - последние новости на сайте появлялись еще 15 марта.

Ранее администрация уже сократила около 600 контрактников, а теперь очередь дошла до постоянного штата. Один из сотрудников VOA заявил, что предупреждения о сокращении (так называемые RIF) могут быть разосланы уже в среду. В случае полного увольнения, "Голос Америки", основанный во время Второй мировой войны для борьбы с нацистской пропагандой, фактически прекратит существование.

Сейчас профсоюз работников требует от USAGM переговоров о пенсионных выплатах и условиях сокращений, однако агентство не дало никакого ответа, что, по мнению юристов, может противоречить коллективному договору. В самой сети царит атмосфера тревоги и разочарования. Несколько десятков сотрудников были недавно временно возвращены на работу, чтобы формально соответствовать минимальным кадровым требованиям, однако это не изменило общего курса на ликвидацию. Параллельно VOA подала судебный иск, в котором утверждает, что действия администрации нарушают Первую поправку к Конституции США, которая гарантирует свободу слова. К иску присоединилась и международная организация "Репортеры без границ".

Впрочем, на прошлой неделе федеральный апелляционный суд отказался вмешиваться в решение правительства, фактически оставив открытым путь к полному уничтожению "Голоса Америки". Журналисты не скрывают отчаяния - по словам руководительницы бюро VOA в Белом доме Пэтси Видакусвары, даже если структура сможет формально выжить, ее редакции понадобятся годы, чтобы оправиться от давления, потери команды и постоянного страха.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, суд международной торговли США заблокировал большинство тарифов Дональда Трампа, признав, что он превысил свои полномочия, вводя пошлины без согласия Конгресса. Решение ставит под сомнение законность торговой стратегии Трампа, однако администрация не замедлила, она подала апелляцию и поставила под сомнение юрисдикцию суда.

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