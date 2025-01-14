Годами строила бизнес на крови украинцев: новые санкции заставят крупную компанию уйти из РФ
Последние санкции, которые США ввели против российской нефтяной отрасли, вынуждают одну из крупнейших американских энергетических компаний Schlumberger (SLB) покинуть РФ. Ранее она сумела нарастить бизнес в стране-агрессоре, воспользовавшись уходом конкурентов.
Об этом, как сообщает Financial Times. Речь в том, что в последнем пакете санкций США прописан запрет на предоставление российским компаниям нефтесервисных услуг – именно на этом специализируется Schlumberger.
Ранее в октябре более 50 конгрессменов обратились к администрации президента Джо Байдена с коллективным письмом, в котором потребовали санкций против SLB, обвинив ее поддержке функционирования российской военной машины. После объявления новых санкций конгрессмены-демократы Ллойд Доггетт и Джейк Очинклосс заявили, что SLB должна уйти из России, иначе рискует нарушить новые ограничительные меры.
"Любая адекватная интерпретация новых указаний Министерства финансов, которые "закрывают доступ к американским услугам, связанным с добычей сырой нефти", означает вывод американских нефтесервисных компаний из России", – заявил Доггетт.
После начала полномасштабной агрессии РФ против Украины ближайшие конкуренты Schlumberger, компании Baker Hughes и Halliburton, продали свой бизнес в России. Их место заняла SLB, которая за три года существенно расширилась.
Поставки с зарубежных предприятий SLB в Россию прекратились к сентябрю-2023, но в августе-декабре она закупила оборудование на $17,5 млн у других поставщиков, в том числе в Китае и Индии. Из этой суммы $2,2 млн было потрачено на продукцию, изначально произведенную SLB или ее дочерними компаниями.
В декабре SLB заключила договор со Всероссийским научно-исследовательским геологическим нефтяным институтом об оказании услуг по разработке моделей для разработки нефтегазовых месторождений, после чего разместила объявления о наборе 1000 специалистов в дополнение к 9000 штатных сотрудников.
Как уже сообщал OBOZ.UA, в Белом доме заявили, что усиление санкций против энергетического сектора России существенно снизит доходы страны-террористки и создаст значительное давление на ее экономику. Такие меры заставят руководство РФ делать трудный выбор и терять миллиарды долларов ежемесячно.
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