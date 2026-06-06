Главе ПриватБанка заплатили 10,5 млн грн премии: руководитель госбанка также получил 3 млн грн зарплаты

Глава государственного ПриватБанка Микаэль Бьоркнерт за май 2026-го получил основную зарплату в размере 2,9 млн грн, а также премию в размере 10,5 млн грн. Это рекордная выплата.

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Об этом говорится в отчете ПриватБанка. Один член правления в мае получил 7,3 млн грн премии. Зарплата членов правления колеблется от 1,2 млн до 1,8 млн грн в месяц.

"На основании решения наблюдательного совета и в соответствии с требованиями Политики вознаграждения, в мае 2026 года осуществлена выплата 40% начисленного переменного вознаграждения за 2025 год и очередной четверти (1/4) от суммы отложенных выплат за 2024 год", – указано в отчете.

Другие члены правления получили свои премии еще в апреле. Их размер колебался от 1,4 млн до 8,6 млн грн .

Микаэль Бьоркнерт возглавляет ПриватБанк с января 2025 года. До этого он руководил направлением банковского бизнеса в Swedbank, где отвечал за полный спектр банковских услуг, включая розничный и корпоративный банкинг, операционные процессы и цифровую трансформацию. Благодаря его управлению Swedbank успешно реализовал ряд важных инициатив по стратегическому планированию и цифровизации.

Г-н Бьоркнерт ранее занимал должность председателя GetSwish и Bankgirot в Швеции, а также был членом правления Nasdaq (Nordic). Кроме того, он возглавлял службу глобальных транзакций в SEB Bank на международном и национальном уровнях.

Также OBOZ.UA писал, что украинские правоохранители сообщили Коломойскому о новом подозрении в мошенническом завладении более 100 млн грн ПриватБанка. Махинация была построена на выводе кредитных ресурсов банка через цепь подконтрольных компаний — так называемое "перекредитование".

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