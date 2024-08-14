Глава облэнерго украл 12 млн и хотел присвоить еще 120 млн грн: в Украине разоблачили схему на закупках критического оборудования

В Украине разоблачили схему завладения более 12,5 млн грн и попытку завладеть еще 120 млн грн на закупках энергетического оборудования. Двое организаторов схемы задержаны, но о подозрении им еще не сообщили.

Видео дня

Об этом сообщили Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). "Решается вопрос о сообщении лицам о подозрении", – отметили в ведомствах, пообещав позже обнародовать детали схемы.

При этом уже известно, что речь идет о и.о. председателя правления АО "Харьковоблэнерго" в 2020-2024 гг., а также руководителе коммерческого предприятия. В указанные годы и.о. руководителя "Харьковоблэнерго" был Константин Логвиненко, свидетельствуют данные госреестров. На данный момент предприятие возглавляет Вячеслав Кравцов.

По данным правоохранителей заключалась в закупках оборудования по завышенным ценам у заранее выбранных компаний. Речь идет о трансформаторах и счетчиках.

Трансформаторы в условиях российских обстрелов являются критически важным оборудованием. Оно необходимо для функционирования электросетей, особенно это важно для Харьковщины, инфраструктура которой сильно пострадала от атак.

"При процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ задержали двух соорганизаторов преступной схемы по завладению более 12,5 млн грн и покушению на завладение еще 120 млн грн средств АО "Харьковоблэнерго" при закупке энергетического оборудования, а именно трансформаторного оборудования и электроизмерительных приборов", – говорится в сообщениях.

Как сообщал OBOZ.UA, также правоохранители разоблачили схему при закупке элементов динамической защиты для бронированной техники ВСУ. Участники схемы расхитили также 12 млн грн, за что им грозит до 12 лет тюрьмы.

Кроме того, недавно детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) обнаружили у бухгалтера компании – поставщика продуктов для Минобороны 4,7 млн евро неучтенной наличности. Женщина перевозила эти деньги в багажнике автомобиля и не смогла объяснить их происхождение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!