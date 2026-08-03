Глава ДТЭК Тимченко признан одним из лучших топ-менеджеров Украины

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко вошел в рейтинг лучших топ-менеджеров Украины 2026 года.

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Об этом свидетельствует рейтинг "Надруководители: рейтинг топ-менеджеров Украины 2026" издания "Фокус".

Отмечается, что, несмотря на постепенное восстановление, украинский бизнес продолжает работать в условиях высокой неопределенности. "Именно поэтому роль руководителей в военное время выходит далеко за пределы традиционного бизнес-менеджмента", – подчеркивается в материале.

В материале подчеркнули, что в условиях полномасштабной войны энергетический сектор переживает быструю техническую перестройку, из-за чего роль руководителей особенно важна.

Глава ДТЭК Тимченко был признан одним из лучших топ-менеджеров Украины и в сфере энергетики.

Также в этот рейтинг вошел генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

Напомним, ранее ДТЭК Рината Ахметова вошла в топ лучших работодателей 2026 года.