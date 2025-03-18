"Газпром" превратился из бизнес-гиганта в лузера: компания получила космические убытки

Российский газовый монополист "Газпром" закончил 2024 год с убытками в 1 трлн рублей (около 12,24 млрд долларов по актуальному курсу). При этом за предыдущий год компания отчиталась о 696 млрд рублей прибыли.

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Как сообщает DW, убытки публичного акционерного общества (ПАО) "Газпром" по состоянию на конец 2024 года составили 1,08 трлн рублей. Отмечается, что основное влияние на формирование убытка оказали снижение рыночной стоимости акций "Газпром нефти" в сумме на 852 млрд рублей и рост расходов по отложенному налогу на прибыль в размере 444 млрд рублей в связи с увеличением налоговой ставки до 25% с 1 января 2025 года.

При этом четвертый квартал 2024 года организация закончила с 767,2 млрд рублей чистого убытка. Этот показатель стал худшим квартальным значением для головной компании "Газпрома" как минимум за 25 лет.

Финансовую отчетность по МСФО за 2024 год компания пока не публиковала. По итогам 2023 года "Газпром" впервые за 25 лет отчитался об убытке по МСФО – он составил 629 млрд рублей. До этого компания получала годовой убыток по МСФО в 1999 году. Выручка в 2023 году сократилась на 27% по сравнению с показателем 2022 года и составила 8,542 трлн рублей.

При этом после того, как за 2024 год стоимость акций "Газпрома" снизилась почти на 17%, с начала 2025-го они подорожали примерно на 30%, что связывают со сменой власти в США. Если в декабре котировки обвалились до минимума с 2009 года (105 рублей за акцию), то в январе бумаги стали показывать рост и 17 марта торговались более чем за 170 рублей за единицу.

Также OBOZ.UA сообщал о массовых сокращениях штата в "Газпроме". В компании решили уволить более 1 500 сотрудников из-за потери европейского рынка и конкуренции с США. Сотрудникам "Газпрома" поручили подготовить персональные презентации, в которых им необходимо доказать важность своей работы и аргументировать, почему они должны остаться в компании.

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