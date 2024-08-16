"Газпром" отказался от шантажа: почему РФ качает газ через Украину даже после потери контроля над Суджей

Российский "Газпром" не стал прибегать к уже привычному энергетическому шантажу. Компания не перекрыла транзит голубого топлива в ЕС через Украину даже после того, как населенный пункт Суджа в Курской области, где находится одноименная газоизмерительная станция, оказался под контролем ВСУ. Причина заключается в том, что у России осталось не так много маршрутов для поставок газа за границу.

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Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Так он прокомментировал данные о том, что транзит газа в Европу осуществляется в обычном режиме.

"Вот уже неделю наблюдаем суточные объемы заказа прокачки голубого топлива через неподконтрольные России собственные территории на уровне около 42 или даже 42+ млн. кубометров в сутки. "Газпром" довольно быстро оправился от смены "территориальных реалий на земле" и ныне качает газ своим потребителям в Европе в средних за 2024 год объемах", – отметил Гетманцев.

По его словам, сколько бы россияне не пытались представить продолжение транзита как "заботу" о европейских потребителях газа, на самом деле эта причина далеко главная, если вообще существует. "Если бы представителей государства-агрессора беспокоил этот вопрос, они не прибегли бы к грязному шантажу весной 2022 года с требованием оплачивать газ исключительно рублями, после чего в одностороннем порядке прекратили поставки и остановили "на ремонт" транзитное оборудование", – аргументировал нардеп.

Настоящая причина, по его словам, в том, что Европа за исключением лишь нескольких стран, уже избавилась от российской "газовой иглы" и не нуждается в топливе из этой страны. Поэтому у самого "Газпрома" осталось только три маршрута отгрузки газа в "дальнее зарубежье":

в Китай;

в Турцию;

транзитом через Украину в ЕС.

"Китай и Турция – очень прихотливые потребители, они выжимают из России максимальные скидки", – констатировал Гетманцев. Так:

Китай уже добился цены в 257 дол. за тысячу кубометров против 320 долларов для Европы в 2024 году (дисконт – 19,8%, и к 2027 году он должен вырасти до 27%) и не оставляет попыток заставить Россию продавать свое голубое топливо по внутрироссийским ценам.

Турция в 2024 году сокращала поставки газа из России, и наращивала – из Азербайджана и Ирана.

А экспорт российского газа в ЕС по сравнению с довоенным периодом сократился на более чем 80%. По прогнозу Гетманцева, в 2024 году этом показатель будет еще ниже, ведь европейцы договорились о продолжении политики сокращения потребления топлива на 15%. Также страны ЕС активно покупают газ у надежных потребителей, а к тому же продолжают выдвигать против России судебные иски за односторонний срыв долгосрочных контрактов, общая сумма которых уже превышает 20 млрд евро.

"Когда-то грозная "газовая монополия", мечтавшая о триллионе долларов капитализации, сейчас переживает сложные времена. Первое полугодие 2024 года принесло ее газовому бизнесу 480,6 млрд рублей чистого убытка. По сравнению с аналогичным периодом 2023 г. он вырос на 88%. Каждые сутки торговли газом наносят убытки в 2,64 млрд рублей, каждый час – "Газпром" получает минус почти 110 млн рублей. Поэтому и 15+ млрд. кубов газа, которые могут поступить в 2024 году через Украину в Европу – очень важній объем в нынешней ситуации для "Газпрома", – резюмировал нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее повреждения на ГИС "Суджа" были зафиксированы спутниковыми снимками. Судя по фото, часть разрушений появилась между 9 и 10 августа, другая часть – между 10 и 11 августа.

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