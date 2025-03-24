"Газпром" остался без подушки безопасности: почему газовый гигант продолжает терять деньги

Российский газовый монополист "Газпром" фактически остался без валютных резервов – за 2024 год они обвалились на 98,5%, сократившись с $862 млн до $13,5 млн. Кроме того, примерно на 650 миллионов долларов уменьшились общие денежные накопления компании, что свидетельствует о глубоком кризисе, вызванном санкциями и потерей европейского рынка.

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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПИ). Однако это лишь официальная статистика главной компании группы "Газпром", в отчете не раскрывается состояние счетов дочерних предприятий, что может свидетельствовать о еще более глубоком кризисе.

Основной причиной катастрофического ухудшения финансовых показателей являются западные санкции, значительно ограничившие доступ компании к международным рынкам. Удар также нанес потеря ключевого рынка – Европы. Если раньше страны ЕС являлись основными покупателями российского газа, то после полномасштабного вторжения РФ в Украину они начали активный переход на альтернативные источники энергии и отказ от российского топлива. Это привело к резкому сокращению поставок и падению доходов "Газпрома".

Еще одним фактором стала политика Кремля, тратящего огромные средства на войну против Украины. Когда-то российские власти поддерживали "Газпром", компенсируя ему финансовые потери, но сейчас у государства просто нет для этого ресурсов. Военные расходы съедают значительную часть бюджета, а экономика РФ находится в состоянии стагнации.

Из-за масштабного финансового ущерба "Газпром" вынужден урезать расходы. У компании уже начались массовые сокращения работников, сворачиваются инвестиционные программы, а зарплаты сотрудников не растут. Это существенно усугубляет ситуацию, ведь российская экономика во многом зависит от работы газового монополиста.

Проблемы "Газпрома" влияют не только на компанию, но и на всю финансовую систему РФ. Уменьшение доходов монополиста означает падение налоговых поступлений в бюджет, что в свою очередь усложняет социальные выплаты и финансирование других государственных программ.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Газпром" закончил 2024 год с убытком в 1 трлн рублей (около 12,24 млрд долларов по актуальному курсу). При этом за предыдущий год компания отчиталась о 696 млрд рублей прибыли.

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