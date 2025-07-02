"Газпром" на грани краха: экспорт российского газа в Европу упал до уровня 1970-х

В 2025 году экспорт российского газа в Европу упал почти вдвое – до 8,33 млрд кубометров за первые полгода, а"Газпром" остался с более 60 млрд кубометров неиспользованного газа и понес убытки в сотни миллиардов рублей. Из-за отсутствия рынков сбыта компания прогнозирует потери до 15 трлн рублей за ближайшее десятилетие, что ставит ее в глубокий финансовый кризис.

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Об этом пишут росСМИ. Для сравнения, за аналогичный период 2024-го этот показатель составлял 15,5 млрд, то есть почти вдвое больше.

Всего за 2025 год вряд ли удастся превысить 16 млрд кубометров, что соответствует максимальной пропускной способности "Турецкого потока" для европейского направления. Это самый низкий уровень поставок российского газа в Европу с начала 1970-х годов.

Тогда, например, в 1975 году объемы составляли около 19,3 млрд кубометров, а уже в 1980-м, после заключения крупного контракта с Германией, – 54,8 млрд кубов. Пик экспорта "Газпрома" в Европу был в предвоенные годы – 200 млрд кубометров в год. С того времени объем сократился в 12 раз.

Главной причиной стало прекращение транзитного договора через Украину, который традиционно был ключевым маршрутом для поставок российского газа в Европу. Сейчас он полностью остановлен. Вторым фактором стал отказ европейских стран от зависимости от российских энергоносителей из-за политических санкций и энергетической политики, направленной на диверсификацию поставок и развитие альтернативных источников.

Попытки Кремля перенаправить лишний газ на другие рынки тоже пока не дали значительных результатов. Газопровод "Сила Сибири", соединяющий Россию с Китаем, компенсирует лишь около 20% потерь на европейском рынке. Планы создания нового газового хаба в Турции, который мог бы стать региональным центром торговли, анонсированные в 2022 году, остались на бумаге. Переговоры по новым трубопроводам и альтернативным маршрутам тоже не увенчались успехом.

В прошлом году общая добыча "Газпрома" составила 416,19 млрд кубометров газа, из которых на внутреннем и внешнем рынках было реализовано лишь 355,23 млрд. Таким образом, более 60 млрд кубометров остались неиспользованными – это огромный запас, который сравним с годовой добычей таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты (55 млрд кубометров).

Отсутствие возможностей для экспорта ставит компанию в чрезвычайно сложное положение. В 2023 году "Газпром" потерпел убытки в 629 млрд рублей по международным стандартам финансовой отчетности. Хотя в 2024 году компания официально задекларировала прибыль в 1,2 трлн рублей, ключевой газовый бизнес остался в глубоком минусе, с потерями около 1 трлн рублей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, РФ пытается возобновить экспорт СПГ с терминала "Арктик СПГ-2", используя теневой флот и ища покупателей, готовых нарушить западные санкции. Несмотря на логистическую подготовку, главным препятствием остается отсутствие легальных рынков сбыта и политическая неопределенность со стороны США.

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