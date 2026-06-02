Касается каждого ФЛП в Украине: что необходимо сделать до конца июня

В июне 2026 года украинские физические лица-предприниматели (ФЛП) должны выполнить ряд обязательств перед налоговой службой. В частности, они должны вовремя уплатить налоги и подать соответствующие заявления в случае изменения системы налогообложения.

Видео дня

Об этом напомнил налоговый консультант Михаил Смокович. Он детализировал, какие именно действия должны выполнить предприниматели и какие дедлайны установлены для этих процедур.

Уплата налогов и сборов

Для ФЛП 1-й и 2-й групп определены суммы к уплате за июнь. Они должны до 20 июня оплатить:

Единый налог для 1-й группы: 332,80 грн;

332,80 грн; Единый налог для 2-й группы: 1729,40 грн;

1729,40 грн; Военный сбор для 1-й и 2-й групп: 864,70 грн.

В то же время в Украине действуют исключения из правил об уплате налоговых обязательств: единый налог и военный сбор могут не платить мобилизованные предприниматели, а также те, кто зарегистрированы на территориях ведения боевых действий. Такие платежи они осуществляют только на добровольных началах.

Изменение системы налогообложения

Для тех предпринимателей, которые планируют сменить группу единого налога или систему налогообложения с 1 июля 2026 года, действуют такие крайние даты:

До 15 июня: необходимо подать заявление о применении упрощенной системы для смены группы или перехода на единый налог.

необходимо подать заявление о применении упрощенной системы для смены группы или перехода на единый налог. До 20 июня: необходимо подать заявление об отказе от упрощенной системы для тех, кто планирует перейти с единого налога на общую систему.

Смокович также обратил внимание украинских предпринимателей на то, что в случае отказа от упрощенной системы в течение 2026 года, вернуться на нее можно будет только с 1 января 2027 года.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине можно очень быстро зарегистрировать ФЛП через Дію онлайн, но перед этим обязательно нужно проверить налоговые долги и правильно выбрать КВЭДы и группу налогообложения, чтобы избежать ограничений на упрощенной системе. После регистрации все ключевые статусы и документы могут обновляться до трех рабочих дней, поэтому полноценно работать стоит только после подтверждения данных в налоговых реестрах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!