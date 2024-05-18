"ФОПам" могут пересчитать налоги: озвучены детали

В Украине для преодоления проблем наполнения бюджета могут ввести военный сбор для "ФОП". В настоящее время он составляет 1,5%.

Об этом написала старшая экспертка Команды поддержки реформ Минэкономики Алина Бойко на сайте ZN.UA. В настоящее время военный сбор составляет 1,5%. Физические лица-предприниматели ("ФОП") в настоящее время военный сбор не платят. В то же время правительство разрабатывает законопроект о введении обязательной уплаты военного сбора плательщиками единого налога.

В Украине зарегистрировано более 2 миллионов "ФОПов". Только за последние 12 месяцев – с 1 февраля 2023-го по 1 февраля 2024-го, украинцы создали рекордное количество "ФОПов" за последнее десятилетие – около 315 тысяч. Система налогообложения "ФОПов" проста и понятна. Физические лица-предприниматели уплачивают со своих доходов единый налог, ЕСВ (в период военного положения и 12 месяцев после его завершения уплата ЕСВ добровольна при условии, что стаж за этот период не будет начислен при неуплате) и НДС в случае, если плательщик единого налога находится на общей системе налогообложения.

В то же время, есть проблема с использованием этого статуса крупным бизнесом для налоговой оптимизации. И в этом направлении правительство определило такие шаги как реформирование применения упрощенной системы налогообложения путем исключения юридических лиц, введения предохранителей для уменьшения злоупотреблений, повышения порога регистрации плательщиков НДС и увеличения эффективных ставок налогов до уровня общего режима.

Напомним, ранее OBOZ.UA со ссылкой на свои источники сообщал о планах правительства увеличить военный сбор. Сейчас украинцы платят 18% налога на доходы (НДФЛ) и 1,5% военного сбора. В сумме налоговая нагрузка составляет 19,5%. При этом, если НДФЛ распределяется между местным и государственным бюджетом, то военный сбор напрямую идет в центральную казну и пополняет бюджет на оборону.

"Военный сбор будет повышен до 5%. Предлагается повышать именно военный сбор, чтобы все собранные средства уходили на оборону, а не в местные бюджеты", – рассказывает высокопоставленный собеседник OBOZ.UA в правительстве.

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