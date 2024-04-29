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Финансирование войны: крупнейшие европейские банки платят миллионные налоги стране-агрессору

Дарина Герцева
Рынки и компании
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Банки ЕС платят России налоги

Крупнейшие западные банки, остающиеся в России в 2023 году, уплатили более 800 миллионов евро налогов, что в четыре раза превышает показатели предыдущих лет. Среди них Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP объявили об общей прибыли более 3 миллиардов евро в 2023 году.

Об этом сообщили в Financial Times. Этот рост доходов, втрое превысивший показатели 2021 года, частично обусловлен невозможностью банков вывести средства из страны. Такой рост доходов привел к значительному увеличению суммы уплаченных налогов.

Банки ЕС, продолжающие работать в РФ

Иностранные кредиторы не только воспользовались высокими процентными ставками, но также получили преимущество от санкций против российских банков, исключивших их из международных платежных систем. Это повысило привлекательность западных банков для клиентов в России.

Несмотря на усилия Raiffeisen Bank International снизить свое присутствие в России после полномасштабного вторжения, некоторые объявленные вакансии свидетельствуют об амбициозных планах по расширению клиентской базы.

Остальные банки, такие как Deutsche Bank, OTP и Commerzbank, значительно сократили свое присутствие в России, в то время как UniCredit ничего не комментировал. Даже с закрытием корпоративного и розничного бизнеса Citigroup продолжает увеличивать свои доходы в России, став четвертым крупнейшим налогоплательщиком среди западных банков.

Меры против российского финансового сектора, в том числе ограничение доступа к международным платежным системам, сделали западные банки ключевыми игроками в финансовом взаимодействии между Москвой и Западом. Несмотря на критику и давление со стороны международных организаций, западные банки продолжают увеличивать свое присутствие в России, тем самым проявляя свою значимость для финансовой стабильности страны.

Суммарные показатели доходов международных банков в России показывают спад с 2022 года, но все же остаются гораздо выше предыдущих довоенных показателей. Это произошло в условиях повышения ключевой ставки российского центрального банка до 16 процентов, почти вдвое больше, чем до войны.

Высшие процентные ставки помогли банкам получить значительные доходы от ссуд с плавающей ставкой и накопить дополнительную прибыль от средств, находящихся на российских депозитных счетах, хотя банки не могут получить доступ к этим средствам из-за введенных в 2022 году ограничений на выплату дивидендов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2023 году сумма российских активов, замороженных властями Швейцарии в рамках санкций, выросла на 580 млн. долларов. швейцарских франков и достигла 13 млрд. франков (около $14,3 млрд.). Кроме того, в результате расследований были обнаружены и заблокированы еще два объекта недвижимости, связанные с РФ.

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