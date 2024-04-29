Финансирование войны: крупнейшие европейские банки платят миллионные налоги стране-агрессору

Крупнейшие западные банки, остающиеся в России в 2023 году, уплатили более 800 миллионов евро налогов, что в четыре раза превышает показатели предыдущих лет. Среди них Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP объявили об общей прибыли более 3 миллиардов евро в 2023 году.

Об этом сообщили в Financial Times. Этот рост доходов, втрое превысивший показатели 2021 года, частично обусловлен невозможностью банков вывести средства из страны. Такой рост доходов привел к значительному увеличению суммы уплаченных налогов.

Иностранные кредиторы не только воспользовались высокими процентными ставками, но также получили преимущество от санкций против российских банков, исключивших их из международных платежных систем. Это повысило привлекательность западных банков для клиентов в России.

Несмотря на усилия Raiffeisen Bank International снизить свое присутствие в России после полномасштабного вторжения, некоторые объявленные вакансии свидетельствуют об амбициозных планах по расширению клиентской базы.

Остальные банки, такие как Deutsche Bank, OTP и Commerzbank, значительно сократили свое присутствие в России, в то время как UniCredit ничего не комментировал. Даже с закрытием корпоративного и розничного бизнеса Citigroup продолжает увеличивать свои доходы в России, став четвертым крупнейшим налогоплательщиком среди западных банков.

Меры против российского финансового сектора, в том числе ограничение доступа к международным платежным системам, сделали западные банки ключевыми игроками в финансовом взаимодействии между Москвой и Западом. Несмотря на критику и давление со стороны международных организаций, западные банки продолжают увеличивать свое присутствие в России, тем самым проявляя свою значимость для финансовой стабильности страны.

Суммарные показатели доходов международных банков в России показывают спад с 2022 года, но все же остаются гораздо выше предыдущих довоенных показателей. Это произошло в условиях повышения ключевой ставки российского центрального банка до 16 процентов, почти вдвое больше, чем до войны.

Высшие процентные ставки помогли банкам получить значительные доходы от ссуд с плавающей ставкой и накопить дополнительную прибыль от средств, находящихся на российских депозитных счетах, хотя банки не могут получить доступ к этим средствам из-за введенных в 2022 году ограничений на выплату дивидендов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2023 году сумма российских активов, замороженных властями Швейцарии в рамках санкций, выросла на 580 млн. долларов. швейцарских франков и достигла 13 млрд. франков (около $14,3 млрд.). Кроме того, в результате расследований были обнаружены и заблокированы еще два объекта недвижимости, связанные с РФ.

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