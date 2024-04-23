Миллиарды долларов путинского режима заблокированы: сколько заморозила Швейцария

В 2023 году сумма российских активов, замороженных властями Швейцарии в рамках санкций, выросла на 580 млн швейцарских франков и достигла 13 млрд франков (около $14,3 млрд). Кроме того, в результате расследований были обнаружены и заблокированы еще два объекта недвижимости, связанных с РФ.

Об этом сообщили в Государственном секретариате по экономическим вопросам (SECO) Швейцарии. В ведомстве уточнили, что 7,24 млрд франков приходится на резервы и активы Центрального банка РФ, которые остаются заблокированными с 25 марта 2022 года.

Также отмечается, что за 2023 год стоимость заблокированных активов снизилась на 1,7 млрд франков. Это произошло из-за обесценивания ценных бумаг, связанных с компаниями, которые попали под воздействие международных санкций.

Кроме того, количество замороженных объектов недвижимости выросло до 17. Также остаются иммобилизованными другие активы (спортивные и люксовые автомобили, произведения искусства, раритетная мебель и музыкальные инструменты) подсанкционных физических и юридических лиц.

В SECO утверждают, что сильно стоимость заблокированных активов и имущества РФ уже не вырастет, так как власти уже заморозили преимущественную часть.

"Я вряд ли могу себе представить какие-либо серьезные изменения. Основная часть заблокированных активов фактически остается замороженной уже в течение двух лет", – заявил на пресс-конференции 23 апреля глава отдела санкций Госсекретариата Саймон Плюсс.

Вопрос санкций стал для традиционно нейтральной Швейцарии достаточно острой проблемой и привел к давлению на местное правительство. Некоторые политсилы выступили против ослабления нейтралитета, а правая Народная партия собрала подписи за проведение референдума о включении позиции о неприсоединении в Конституцию страны. В таком случае правительство не сможет участвовать ни международных санкционных режимах.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что парламент Швейцарии проголосовал против присоединения страны к международной рабочей группе по отслеживанию активов российских олигархов, несмотря на рекомендацию парламентской комиссии поддержать это предложение. Депутаты решили, что уже в достаточной мере сотрудничают с этим органом и дальнейшее расширение контактов создаст угрозы для независимости страны

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