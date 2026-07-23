Фигуранты дела "Мидас" оказались замешаны в ещё одной схеме: как с помощью АРМА поставляли "Энергоатому" детали для насосов

Фигуранты дела "Мидас", вероятно, взяли под контроль завод "Насосенергомаш", в отношении которого введены санкции, и через фирму "АТЕН" получали подряды от "Энергоатома" на сотни миллионов гривен. При этом фигурантам фактически помогли должностные лица АРМА, которые затягивали поиск нового управляющего для завода.

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Об этом говорится в расследовании народного депутата Ярослава Железняка. "После введения санкций завод должен был получить нового управляющего. Но АРМА почему-то не искала его почти два года — с 2022 года. А затем и завод, и загадочная фирма "АТЕН" появляются в записях разговоров участников бэк-офиса Басова и Миронюка", – объясняет парламентарий.

ООО "АТЕН" часто выигрывало тендеры именно на поставку насосных деталей, причем стоимость некоторых из них могла быть завышена на несколько десятков миллионов гривен.

"Энергоатому" нужны комплектующие для насосов и труб. Логично было бы заказать их напрямую у специализированного завода "Насосенергомаш". Но происходит иначе: тендер "Энергоатома" выигрывает частная фирма "АТЕН", – говорится в публикации.

Схема поставок выглядела следующим образом:

"АТЕН" через еще две, вероятно, связанные компании заказывает материалы для производства деталей;

материалы передаются на "Насосенергомаш";

Завод изготавливает необходимые детали по заказу "АТЕН";

После этого "АТЕН" продает готовую продукцию государственному "Энергоатому".

Вся эта цепочка обошлась "АТЕН" примерно в 122 млн грн, тогда как "Энергоатому" продукцию продали уже за 149 млн грн. Разница между затратами и ценой для государства – почти 30 млн грн. Это государственные средства, которые оказались на счетах частных компаний.

"И главное – контракт на 149 млн грн не единственный. Мы нашли ещё один почти идентичный тендер "Энергоатома", который также выиграла компания "АТЭН". Его сумма — 129 млн грн. На момент подготовки расследования мы еще не видели ни оплат, ни фактических поставок по этому контракту. Эти средства еще можно сэкономить для бюджета", – заявил народный депутат.

Справка:

Фигуранты "Миндичгейта" ( дело "Мидас") Тимур Миндич – бизнесмен, совладелец студии "Квартал 95" и давний соратник и бизнес-партнер Игоря Коломойского. В материалах расследований его фамилия фигурирует в контексте неофициального влияния на стратегические государственные предприятия и энергетический сектор через так называемые "бэк-офисы".

Дмитрий Басов – бывший чиновник и один из ключевых фигурантов записей/расследований, касающихся функционирования кулуарных "бек-офисов", которые осуществляли контроль за закупками и теневыми финансовыми потоками в интересах группы влияния.

Юрий Миронюк – фигурант материалов расследований (бывший чиновник / топ-менеджер в системе госзакупок и энергетики), обнародованных в рамках разоблачения схем влияния на государственные контракты, в частности, путем распределения подрядов в пользу лояльных частных структур.

Операция "Мидас" – совместное расследование НАБУ и САП по факту хищения крупных сумм денег в энергетической сфере Украины в военное время. Дело также известно как "Пленки Миндича".

Известно, что расследование было начато в 2024 году и длилось 15 месяцев.

Детективы провели более 70 обысков, а также получили 1000 часов аудиозаписей, на которых участники коррупционной схемы обсуждают свои действия.

Операция "Мидас", в частности, касается хищений средств, выделенных на защитные сооружения для энергетической системы Украины, которые должны были защищать её от российских дроновых и ракетных ударов.

Речь шла о схеме, в рамках которой посторонние лица на протяжении многих лет получали 10–15 % от суммы контрактов, контролируя кадровые и финансовые решения. Из-за механизма "шлагбаум" контрагенты были вынуждены платить откаты, чтобы избежать блокировки платежей или потери статуса поставщика.

Подробности дела об "откатной империи" "Энергоатома" читайте по ссылке. 11 ноября 2025 года стало известно, что по делу были задержаны пять человек, а ещё семеро участников схемы получили подозрения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что фигуранты дела "Мидас", бизнесмен, в отношении которого введены санкции, Тимур Миндич и бывший глава Офиса президента Андрей Ермак получили повестки в Высший антикоррупционный суд, однако на заседание не явились. Рассмотрение дела было связано с наложением ареста на имущество после проведенных обысков.

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