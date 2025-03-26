На Херсонщине приняли важное решение относительно посевов арбузов: ждать ли дешевой ягоды летом

Летом в Украине может быть значительно больше арбузов и дынь, чем в прошлом. Украинские фермеры планируют вдвое увеличить площади бахчевыми культурами и другими овощами. Впрочем, дешевле они не станут – цены на арбузы будут такими же высокими, как и в прошлом.

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Об этом, как сообщает "Общественное", сообщил руководитель департамента сельского хозяйства Херсонской ОГА Дмитрий Юнусов. Он пояснил, что увеличить посевы удалось благодаря разминированию полей и частичному восстановлению орошения на правобережье Херсона.

"Сегодня у нас разминировано более 80% сельхозземель. Потенциально заминированными остаются еще 100 тысяч гектаров. Также приоритетной задачей в прошлом году и этого было восстановление орошения. Мы его восстановили на площади 3 тыс. гектаров. Благодаря этому мы почти в два раза увеличим в этом году именно общую площадь овощных и бахчевых культур – до 10 тыс. гектаров. В частности, арбузов мы планируем засеять 1,5 тысячи гектаров и 400 гектаров будет дынь", – говорит глава ОГА.

Впрочем, лакомиться херсонскими овощами и бахчевыми в этом году будут только украинцы, поскольку достичь экспортного потенциала местным агропредприятиям не удастся, подчеркнул Юнусов. Он напомнил, что в 2021 году овощными и бахчевыми культурами засеяли 22,5 тысяч гектаров полей (с учетом ныне временно оккупированного левобережья области).

"Урожайность была благодаря орошению там более 20 тонн с гектара. В 2021 году мы собрали 270 тыс. тонн арбузов, из которых 5,5 тыс. тонн были экспортированы", - говорит глава ОГА.

Но в этом году таких показателей точно не удастся достичь, подчеркнул он. Фермеры рассчитывают собрать в среднем 10 тонн с гектара херсонских арбузов. На урожайность влияет и то, что последние 2-3 года землю не использовали для сельскохозяйственных целей – это сильно снижает плодородие пашни.

"Мы понимаем, что для того, чтобы восстановить ее потенциал, должно пройти не менее пяти лет. Только так можно дойти до тех показателей качества продукции, которая была до полномасштабного вторжения", – отметил Юнусов.

По его словам, несмотря на увеличение производства херсонских арбузов и дынь, дешевле они не станут. Скорее всего, они будут стоить так же, как и в 2024 году.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине продолжают дорожать продукты. Наиболее заметно эта тенденция наблюдается среди овощей, курятины и яиц. Это связано с изменениями спроса и предложения, а также сезонными факторами.

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