В Украине резко выросли цены на целый ряд продуктов: что подорожало сильнее всего

В Украине продолжают дорожать продукты. Заметнее всего эта тенденция наблюдается в отношении овощей, курятины и яиц. Это связано с изменениями спроса и предложения, а также сезонными факторами.

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Об этом сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса. Отмечается, что в марте овощи были категорией продовольственных товаров, которые подорожали наиболее сильно, а именно:

томаты – на 39%;

морковь – на 30%.

Это связано с низким объемом собственного производства помидоров и сокращением импорта из Турции. Цены на морковь росли из-за высокого уровня импортозависимости и сезонного дефицита.

Из-за стабильно высоких затрат на корма росла стоимость курятины, но прогнозируется, что постепенно стоимость кормов должна стабилизироваться. Но дорожали и другие виды мяса:

куриная тушка – на 10%:

куриное филе – на 7%;

куриное бедро – на 5%;

свинина – на 1-2%;

говядина – на 4%.

За последний месяц яйца подорожали на 10% и достигли средней цены 73,1 грн за десяток – почти столько же было в аналогичный период в 2023 году. Здесь причина такая же – стоимость кормов, к которой добавились еще и погодные условия.

Темпы роста цен на молочные продукты в Украине несколько замедлились. Из-за колебаний температур и неблагоприятных климатических условий больше повысились цены на:

молоко – 11%;

сыр голландский – 7%;

сливки – 5%.

Но прогнозируется, что в конце апреля цены на молочку должны поползти вниз вместе с увеличением надоев молока. А вот на подсолнечное масло цены растут – из-за роста цен на семена подсолнечника этот продукт подорожал на 4% за месяц.

Единственный заметно подешевевший продукт – пшеничная мука. Благодаря предпраздничным акциям в супермаркетах и маркетинговым стратегиям сетей для увеличения объемов продаж в канун Пасхальных праздников оно потеряло 16% своей цены.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине выросло производство, но существенно уменьшилось потребление сливочного масла. Это связано с очень высокими розничными ценами на этот продукт, а также отсутствием акционных механизмов в торговых сетях – в течение года масло подорожало в среднем на 27-43 грн. за пачку.

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