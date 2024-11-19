Фейковый Telegram Premium: мошенники освоили новую схему кражи аккаунтов

Мошенники используют фейковую подписку на Telegram Premium, чтобы воровать учетные записи. Кроме того, они посылают вредоносные файлы, замаскированные под "фотографии". Следует быть внимательным и не делиться своими данными с неизвестными источниками.

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Об этом пишут росСМИ. Пользователям посылают сообщения о "подарок" – подписку на Telegram Premium. В сообщении содержится ссылка, ведущая на фишинговую страницу.

На такой странице пользователю предлагается ввести свои учетные данные для активации "подарка". Обычно это:

номер телефона;

пароль;

код подтверждения, поступающий через SMS или сам Telegram.

Введенная информация сразу передается мошенникам, получающим полный доступ к аккаунту. Такие фишинговые страницы могут выглядеть правдоподобно, поэтому следует быть внимательными. Один из способов проверки – внимательно рассмотреть ссылку. Для этого:

зажмите ссылку на сообщении;

сравните его с официальной ссылкой Telegram или тем, что указано в тексте сообщения.

Если ссылка не совпадает с оригинальной или выглядит подозрительно, лучше не переходить за ней и удалить сообщение. Кроме фейковых подписок, мошенники используют вредоносный софт, замаскированный под "фотографии". Схема работает так:

пользователь получает сообщение от неизвестного отправителя с текстом, например: "Привет, это ты на фото?";

в сообщение добавляется файл с расширением .apk.

Важно понимать, что настоящая фотография не может иметь расширение APK – это формат, характерный для инсталляционных файлов на Android. Загрузив и установив такой файл, пользователь рискует заразить устройство вредоносной программой, которая может похитить данные или нанести другой ущерб. Как обезопасить себя:

не переходите по подозрительным ссылкам: даже если предложение выглядит привлекательным, всегда проверяйте источник;

даже если предложение выглядит привлекательным, всегда проверяйте источник; не загружайте файлы от неизвестных отправителей: особенно это касается файлов с подозрительными расширениями (.apk, .exe и т.п.);

особенно это касается файлов с подозрительными расширениями (.apk, .exe и т.п.); включите двухфакторную аутентификацию: это дополнительный уровень безопасности, который усложнит мошенникам доступ к вашему аккаунту;

это дополнительный уровень безопасности, который усложнит мошенникам доступ к вашему аккаунту; всегда проверяйте подозрительные сообщения: если сомневаетесь, обратитесь к официальной поддержке Telegram.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мошенники воспользовались решением украинских властей выплатить гражданам по 1000 гривен финансовой поддержки. Они начали распространять в интернете фейковые сообщения, чтобы получить доступ к банковским счетам украинцев.

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