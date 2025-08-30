Фейки о 'самых высоких ценах' на электроэнергию в Украине рассыпаются: в ЕС конечные тарифы намного дороже, – Сазонов

Цены на электроэнергию в Украине не являются самыми высокими в Европе, несмотря на распространенные в информационном поле манипуляции.

Об этом заявил военный Кирилл Сазонов.

"Читаешь иногда интернет – и удивляешься. Очередная "сенсация": якобы цена электроэнергии в Украине "самая высокая в Европе". Это бред. Фейк. Манипуляция", – сказал он. По словам Сазонова, на самом деле все наоборот.

"Эксперты подтверждают – счета для бизнеса в Украине ниже или сопоставимы со среднеевропейскими", – подчеркнул он.

Военный обратил внимание, что немало манипуляций построены на некорректных сравнениях.

"Многие манипуляции строятся на некорректных сравнениях. Берут биржевые цены из Европы, которые не отражают реальных счетов для людей и компаний, и выдают это за "правду". На самом деле конечные тарифы в ЕС выше за счет налогов, оплаты передачи и других наценок", – объяснил Сазонов.

Он также напомнил, что все эти спекуляции происходят на фоне масштабных разрушений украинской энергосистемы.

"И все это – при том, что россия разрушила 60% нашей энергетики. Каждая гривня у нас идет на восстановление, ремонт и на то, чтобы у людей был свет", – подчеркнул военный.

"Поэтому все эти вбросы о "самой высокой цене" – это чистой воды ложь и грязная игра нечестного бизнеса. Правда же в том, что Украина сегодня платит одну из самых низких цен в Европе", – отметил Сазонов.

Ранее эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип также заявил, что цены для бизнеса в Украине не превышают европейские, а часто даже ниже.