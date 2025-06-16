Европа "заваливает" украинские супермаркеты своим продуктом: почему резко вырос его импорт

Украина нарастила импорт европейских сыров. В частности, в мае-2025 твердых, полутвердых и "белых" сыров было закуплено сразу на 30% больше, чем в мае-2024. При этом несмотря на огромные проблемы с реализацией, украинские сыровары не снижают базовые цены на свою продукцию.

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Об этом сообщает infagro. Там объяснили:

Вместо этого украинские производители проводят акции – скидки часто достигают 25%.

"Продажи сыра удается удерживать исключительно за счет использования акционных распродаж", – рассказали аналитики.

Тем не менее, в продажах европейского сыра акции используются не менее активно, чем в продажах сыра украинского производства.

"Ожидаемого уменьшения импорта сыра из-за укрепления курса евро пока не происходит. В мае в Украину было завезено на 30% больше твердых, полутвердых и белых сыров. Отдельно закупки твердых и полужестких сыров выросли на 22% к маю прошлого года", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в целом, результаты продаж у большинства украинских производителей "пока далеки даже от уровня в прошлом году". А главной причиной этого отечественные сыровары считают импорт европейского сыра.

"Импортный сыр занимает достаточно значительную долю украинского рынка", – констатировали аналитики.

Сколько стоит сыр в украинских супермаркетах

В то же время, по данным "Минфина", ныне крупные сети супермаркетов продают сыр твердый "Комо" традиционный 50% в среднем по 546,83 грн/кг. Что почти на 14 грн превышает среднюю стоимость мая.

В целом, крупные сети продают этот сыр по 519-532,5 грн/кг.

Novus – 589 грн/кг;

Auchan – 519 грн/кг;

Megamarket – 532,5 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине существенно подешевели тепличные огурцы. К концу прошлой рабочей недели (9-13 июня), продажи овоща велись по 25-48грн/кг, что в среднем 15% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Причина – объемное предложение огурца из летних теплиц из хозяйств южного региона.

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