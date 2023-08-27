'Это требование военного времени': Зеленский не исключил национализацию стратегических энергетических объектов

Ряд крупных энергетических объектов Украины могут быть национализированы. Это не является посягательством на частную собственность, а необходимостью военного времени с учетом регулярных обстрелов этих предприятий российскими захватчиками.

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Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью журналистке и телеведущей Наталье Мосийчук. Он пояснил это необходимостью усилить оборону и безопасность этих комплексов непосредственно на их территории.

"Некоторые энергетические объекты должны вернуться под контроль государства, чтобы не было тех или иных рисков. Это никакая революция. И это абсолютно требование военного времени. Я не говорю даже о том, что по закону можем", – подчеркнул политик.

Он также заметил, что государственные власти могут начать возвращение под свой контроль тех предприятий, которые были приватизированы олигархами в 90-е годы или в эпоху "стремительного накопления капитала". Главное, чтобы этот процесс был регламентирован законом.

"Там же, где по закону возвращение невозможно, то это вопрос времени", – заключил государственный лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным от британской разведки, атаки РФ на украинскую энергетику, вероятно, продолжатся этой зимой. Однако Украина уже продемонстрировала, что способна справляться с проблемами эксплуатации и обслуживания энергосистемы даже в условиях войны.

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