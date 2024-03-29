Что не так с Uklon, Bolt и Uber в Украине: водителями могут быть нарушители ПДД, главное – чтобы не на старой машине

В Украине Uklon, Bolt и Uber почти полностью вытеснили традиционные службы такси. Они, в отличие от побежденных конкурентов, не получают лицензию, официально не трудоустраивают своих работников и часто даже не проверяют их. OBOZ.UA изучил работу трех самых популярных сервисов и рассказывает об их главных недостатках.

При подготовке материала мы, кроме открытых источников, также пользовались информацией, которую в ответ на запрос предоставили сервисы. Компания Uber не дала ответа, а Bolt – ответил только на часть вопросов. Полные данные по нашей просьбе предоставили только представители Uklon.

Кто и чем занимается: почему это не службы такси и какая разница

Ни один из трех сервисов не является службой такси. Uklon, Bolt и Uber – IT-компании, предоставляющие услуги как водителям, так и пассажирам. На сайте компаний можно найти публичную оферту. Например, Uber в своих условиях четко указывает: их услуги ограничиваются тем, что они информируют об услугах третьих лиц (таксистов), зарегистрировавшихся в приложении, когда вы находитесь рядом с этими третьими лицами. Подобное соглашение действует и с водителями.

По тому же принципу работают Uklon и Bolt. Если обычная служба такси должна обеспечить водителей автомобилем, обеспечить медицинское обследование, получить лицензии, платить налоги с зарплат работников, то сервисы от этих условий освобождены. Они выполняют роль посредников, а сами услуги по перевозке никому не предоставляют, так что и лицензию Uklon, Bolt и Uber не получают.

Когда в Украину еще только заходили подобные сервисы, легальные такси устраивали протесты и выступали против таких конкурентов. Однако через несколько лет тройка сервисов окончательно разделила между собой рынок, а лицензионные такси остались в прошлом.

Для пассажира чаще нет никакой разницы, имеет водитель лицензию или нет. Однако вместе с конкурентными преимуществами эта троица сервисов имеет и ряд недостатков, на которые не сразу обращаешь внимание.

Безопасность: проверяют ли водителей и каковы риски

Uber

Согласно условиям на сайте, сотрудничать с компанией может любой водитель с авто в исправном состоянии не старше 1998 года выпуска. OBOZ.UA отправил запрос с просьбой рассказать, проходят ли водители дополнительную проверку, однако ответа мы за неделю не получили. В реестре судебных решений можно найти несколько материалов касательно нарушения законов водителями, которые пользовались сервисом. К примеру, в Хмельницкой области таксист украл у пассажира телефон (производство №1-кп/752/238/24), который тот оставил на заднем сиденье.

В прошлом году киевлянина, который, согласно производству 3/761/2537/2023, работает водителем Uber, оштрафовали на 34 тыс. грн за повторное в течение года управление в состоянии опьянения. Водителя остановили с "признаками наркотического опьянения, а именно: дрожь пальцев рук, не соответствующее положению поведение, нарушение координации движений". От прохождения осмотра он отказался.

Bolt

В ответ на просьбу сообщить о проверке водителей в компании указали, что проводят тренинги вместе с общественной организацией для сотрудников. Чтобы стать водителем, достаточно иметь авто не старше 2000 года с документами на него, страховку и водительские права. Среди водителей, пользующихся сервисом Bolt, также есть и те, кто употребляет наркотики. Согласно материалам производства 3/758/1231/24, в этом году в Киеве остановили авто, за рулем которого находился мужчина в состоянии наркотического опьянения. У него были расширены зрачки, глаза не реагировали на свет, пальцы дрожали. От экспертизы мужчина отказался.

Проверку своих водителей в реестрах судебных решений в компании либо не проводят, либо по какой-то причине в ответ на запрос о ней не сообщили. Так что, скорее всего, даже водитель, которого уже останавливали полицейские из-за вождения в нетрезвом состоянии, сможет продолжить сотрудничество с Bolt.

Uklon

В ответ на запрос OBOZ.UA компания отметила, что производит дополнительную проверку водителей (через базы МВД, систему Youcontrol, собеседование). Большинство из последних материалов в реестре с упоминанием Uklon касаются рассмотрения жалоб одной из общественных организаций на взаимодействие Uklon с платежным сервисом Fondy (там указывали на связи сервиса с РФ, Fondy эту информацию опровергает). И хотя по запросу OBOZ.UA в Uklon сообщили, что проверяют водителей, в условиях сотрудничества нет пункта относительно того, что в истории водителя не должно быть серьезных нарушений ПДД. Среди условий: автомобиль не старше 2005 года для Киева, Львова, Днепра, Одессы и Харькова и не старше 2001 года для других городов.

Мы обратились в службу поддержки партнеров Uklon. Там нам сказали, что даже с нарушением ПДД можно подать заявку на регистрацию в Uklon в качестве водителя, однако заявка пройдет проверку и, возможно, нарушение ПДД может стать препятствием для сотрудничества. Однако четко озвученного требования нет, а решение будет приниматься индивидуально при рассмотрении заявки. Несмотря на это, Uklon – единственный из трех сервисов, сообщивший о дополнительной проверке водителей.

Какие проблемы обнаружены:

ни один из трех сервисов не требует от водителей отсутствия уголовных дел, административных правонарушений, нарушений ПДД;

водители двух сервисов находились за рулем в состоянии наркотического опьянения, что удалось установить правоохранителям;

ни один из сервисов не проводит медкомиссию для водителей и не заставляет их показывать документы о состоянии здоровья.

Тарифы

Каждый из сервисов имеет свою систему расчета тарифа. Она зависит от спроса и количества авто. Мы на протяжении суток отслеживали стоимость поездки из пригорода Киева (Гатное) в центр столицы – КГГА. Ближайшая станция метро – "Теремки" – закрыта. Поэтому спрос в этом направлении должен быть выше.

С 11:30 до 17:00 мы 12 раз проверяли стоимость поездки в трех сервисах по указанному маршруту. Bolt дважды (в 12:00 и в 13:30) не имел вблизи водителей, так что сделать заказ было невозможно. В то же время именно этот сервис и предлагал самую низкую стоимость поездки (199 грн, в течение дня цена достигала 234 грн). Вероятно, из-за такого тарифа водители, часто пользующиеся сразу несколькими сервисами, и отказывались от поездок с Bolt.

Стоимость поездки в Uber колебалась в пределах от 237 до 254 грн. При этом период ожидания водителя достигал около 15 минут, однако возможность заказать авто сохранялась в течение дня. Самый гибкий тариф – в Uklon. В этом сервисе есть возможность регулировать стоимость, в исследовании указаны только те цены, которые автоматически предлагались приложением. При этом зачастую эта цена была на уровне минимальной. Следовательно, стоимость поездки вечером (в 17:00) достигала 346 грн. Это максимальное значение. Самая низкая цена была на уровне 230 грн. И хотя Uklon оказался самым дорогим, он также предлагал самое большое количество авто и минимальное время ожидания. Ознакомиться с тем, как изменялась стоимость поездки, можно на инфографике.

Какие проблемы обнаружены:

в приложениях есть функция платного ожидания, при этом водители могут включать режим "ожидания" еще до того, как они доехали до пункта посадки пассажира;

Uklon дал возможность регулировать стоимость поездки, однако цена часто значительно выше, чем у конкурентов;

Bolt имеет самую низкую цену, однако эксперимент показал, что у этой службы не всегда есть свободные водители.

Налоги

По запросу OBOZ.UA в Bolt отказались озвучивать сумму уплаченных налогов. При этом, согласно публичной оферте, компания имеет иностранную регистрацию (Bolt Operations OÜ). В Uklon сообщили, что уплатили в 2023 году 200 млн грн налогов (25% прибыли). У них есть украинское предприятие – ООО "Уклон Украина", однако в структуре есть кипрская компания. Uber на запрос OBOZ.UA никакой информации не предоставил.

Отметим, со второго квартала 2024 года компании будут платить еще один налог – на Google, как и все, кто имеет зарубежные предприятия. Это будет первый период, когда сервисы должны платить этот налог в соответствии с действующим законодательством Украины. Налог на Google составляет 20%.

В 2023 году СМИ сообщали о том, что партнера Uber подозревают в уклонении от уплаты налогов в размере 40 млн грн. Информацию о том, сколько налогов было уплачено компанией за прошлый год, найти не удалось.

Сервисы такси кардинально изменили ситуацию на рынке. Идея заключается в саморегуляции: низкая оценка пассажиров должна лишать водителя возможности работать в Uklon, Bolt и Uber. Водители также могут оценивать пассажиров. Однако из-за низких требований к водителям среди таксистов могут оказаться и те, с кем поездка может быть опасной.

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