Еще несколько услуг в Дії станут платными: какие именно и чего ожидать

В Украине некоторые цифровые услуги станут платными для бизнеса – в частности, Дія.Підпис для юридических лиц будет монетизирована, а также заработает сервис электронной идентификации Diia.OAuth. В то же время, уже с 1 июня в Дія появится платная услуга мультишеринга документов: 21 500 грн за подключение и 9,80 грн за каждый запрос.

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Об этом сообщил сообщил пресофис Министерства цифровой трансформации в комментарии СМИ. Как отмечают в министерстве, такие нововведения будут способствовать развитию онлайн-услуг, одновременно оптимизируя расходы на обслуживание государственной цифровой инфрастуктуры.

"Это позволит подписывать документы онлайн с использованием электронной подписи напрямую через Diia", - отметили в Минцифре. Diia.OAuth – это еще один технический прорыв, благодаря которому партнеры смогут проверять личность пользователя на своих платформах через официальную систему Дії. Фактически, это позволит банкам, страховым компаниям, мобильным операторам и другим организаторам интегрировать удобный и безопасный способ проверки данных клиентов. Введение этой системы открывает новые возможности:

упрощение регистраций в цифровых сервисах;

уменьшение случаев мошенничества;

ускорение процесса идентификации в финансовом секторе.

Одним из первых монетизированных сервисов станет мультишеринг документов, который позволяет отправлять сразу несколько цифровых копий из госреестров. Этот инструмент уже популярен среди компаний, которые работают с проверкой клиентов – банков, МФО, мобильных операторов, страховых компаний и т.д.

"Базовый шеринг одного документа, например, паспорта или водительского удостоверения для обычных пользователей останется бесплатным", – объясняет CEO FlexiPay Ярослав Каплан. Платные условия для юридических лиц:

21 500 грн – единовременная плата за подключение к системе мультишеринга;

– единовременная плата за подключение к системе мультишеринга; 9,80 грн – за каждый запрос, включающий набор документов (например, паспорт + ИНН + водительское удостоверение).

Для сравнения, подобная услуга через BankID НБУ стоит от 5 до 20 грн независимо от количества документов. В Минцифры отмечают, что эта новация поможет содержать инфраструктуру и уменьшить нагрузку на бюджет, ведь только в финансовом секторе ежемесячно формируются десятки тысяч запросов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине появится возможность подаваться на государственную службу через приложение Дія - теперь все документы и заявления можно будет подать онлайн, без бумажной волокиты. Экспериментальный проект продлится два года и охватит государственные учреждения, в частности Минцифры, Минэкономики и ГП Дія.

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