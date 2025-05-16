Украинцы смогут трудоустраиваться через Дію: что известно

В Украине появится возможность подаваться на государственную службу через приложение Дія – теперь все документы и заявления можно будет подать онлайн, без бумажной волокиты. Экспериментальный проект продлится два года и охватит государственные учреждения, в частности Минцифры, Минэкономики и ГП Дія.

Видео дня

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Кабинет Министров Украины принял новое постановление, которое может стать историческим шагом в направлении цифровизации государственной службы.

Отныне украинцы смогут подаваться на должности в государственных учреждениях просто через приложение Дія. Это решение является частью экспериментального проекта, который продлится два года и предусматривает использование единого государственного веб-портала электронных услуг для организации трудоустройства.

Как сообщили нардепы и представители правительства в Верховной Раде, речь пока идет исключительно о должностях в государственных органах. Украинцы смогут податься на госслужбу категорий "Б" и "В", а также на обслуживающие должности в учреждениях, участвующих в проекте, в частности в Министерстве цифровой трансформации, Министерстве экономики, ГП Дія.

Процесс подачи документов будет полностью цифровым, все заявки, необходимые данные, скан-копии документов или цифровые выписки будут подаваться через приложение. Это означает, что поиск государственной работы станет доступным для каждого украинца с интернетом и смартфоном, без необходимости стоять в очередях или отправлять бумажные копии. Участниками экспериментального проекта определены:

Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифры);

Министерство экономики Украины;

Государственное агентство по вопросам государственной службы (НАГС);

Государственное предприятие Дія;

Граждане Украины, желающие работать в государственном секторе.

Все эти учреждения станут базовыми площадками для тестирования нового механизма. Сейчас речь идет об экспериментальном запуске, во время которого будут тестироваться все этапы цифрового процесса:

публикация вакансий в приложении;

подача заявлений и документов онлайн;

автоматическая обработка анкет;

коммуникация между госорганами и кандидатами в цифровом формате.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в мобильное приложение Дія добавили 5 новых облигаций, названных в честь временно оккупированных городов. Самая большая из всех предусмотренных ставок составляет от 17,9% с датой выплаты 9 июня 2027 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!