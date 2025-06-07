ЕС вернули квоты для Украины: к чему приведут новые ограничения в торговле

Свободная торговля между ЕС и Украиной продолжается, однако возвращение квот затрагивает торговлю объемом в $3,5 млрд. Это может уменьшить выручку Украины на $800 млн.

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"Но это худший и черный сценарий. В мире торговли окончательный эффект всегда иной", - написала первая вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко в Facebook. Активные переговоры продолжаются.

Что изменится?

Квоты затронут 40 категорий аграрной продукции. Опыт торговли без ограничений показал, что в 17 из 40 тарифных квот объемы торговли больше, чем тарифная квота уровня 2021 года. Поэтому для 23 товаров восстановление квот не станет ограничением - например чеснок, которого при квоте в 500 тонн мы экспортировали в объеме 235 тонн в прошлом году.

И даже в этих товарах восстановление квот лишь частично повлияет на объемы торговли. В частности, экспорт кукурузы в ЕС и до 2022 года достигал рекордных 14 млн тонн при формальной квоте в 650 тысяч тонн. Это связано с тем, что ЕС не применяет пошлины на импорт кукурузы вообще (кроме российской кукурузы).

Такой товар как мед экспортируется также и с уплатой пошлины - этот феномен известен с первого же года применения соглашения о свободной торговле. Пшеница пользуется глобальным спросом. Также существуют товары, для которых восстановление тарифных квот будет уменьшением экспорта и наиболее показательным является экспорт сахара, квота на который составляет 20 тысяч тонн при экспорте в прошлом году в 311 тысяч тонн.

У кого возникнут проблемы

Фактических изменений не заметят даже экспортеры чувствительной продукции, ведь ЕС "обнулил" подсчет объемов для квотированных товаров и начал отсчет заново. Конечно, уже через 2 месяца для таких товаров как сухое молоко или томатная паста могут возникнуть проблемы с доступом на рынок. Поэтому так важно завершить переговоры об увеличении и устранении квот в ближайшие дни.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ЕС продлил действие беспошлинного и бесквотного режима для импорта железа и стальных изделий из Украины. Продлить "торговый безвиз" решили с целью поддержки украинской экономики в условиях развязанной Россией полномасштабной войны.

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