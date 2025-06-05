ЕС отменил квоты и пошлины для двух групп товаров из Украины: на что действует "торговый безвиз"

Европейский Союз (ЕС) продлил действие беспошлинного и бесквотного режима для импорта железа и стальных изделий из Украины. Продлить "торговый безвиз" решили с целью поддержки украинской экономики в условиях развязанной Россией полномасштабной войны.

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Как сообщили на сайте Совета ЕС, соответствующее решение приняли 5 июня – это был последний день, когда действовала текущая версия льготного режима. Отмечается, что в силу вступит регламент на следующий день и будет действовать до июня 2028 года.

"Совет ЕС принял решение о продлении приостановления действия защитных мер ЕС в отношении железа и стали с целью поддержки экономики Украины в условиях агрессивной войны России. Цель – облегчить вызовы, с которыми сталкиваются украинские производители и экспортеры в результате войны", – говорится в сообщении.

Решение Совета ЕС освободит украинскую металлопродукцию от квот и пошлин, которые применяются для защиты европейской промышленности от чрезмерного импорта из третьих стран, еще на три года. В то же время Еврокомиссия оставляет за собой право временно приостановить действие регламента для отдельных товаров на период до 12 месяцев. Такое решение может быть принято, если объемы импорта из Украины достигнут уровня, угрожающего вредом промышленности ЕС, которая производит аналогичные или конкурирующие товары.

"С 2018 года ЕС применяет защитные меры в отношении импорта определенных видов железа и стали, чтобы защитить своих производителей от глобального избытка мощностей. В рамках поддержки Украины со стороны ЕС в связи с незаконной агрессией России Украина была освобождена от этих мер. Сегодня Совет принял регламент, позволяющий продлить срок действия этого исключения", – отметили в Совете ЕС.

Ранее соответствующее решение принял Европейский парламент. Стоит отметить, что сталь является основной продукцией украинского экспорта в Европейский Союз (ЕС).

Как сообщал OBOZ.UA, в 2024 году Европейский Союз импортировал из Украины товаров на 24,5 млрд евро, а экспортировал – на 42,8 млрд евро. Для Украины это привело к отрицательному сальдо торгового баланса в размере 18,3 млрд евро.

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