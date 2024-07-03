ЕС вернул пошлины на ключевые украинские продукты: что теперь будет с ценами в Украине

Решение Европейского Союза (ЕС) вернуть ввозные пошлины на сахар и яйца из Украины не нанесет серьезного удара по украинским экспортерам этих продуктов. Кроме того, по словам экономического эксперта Сергея Фурсы, новые ограничения вряд ли заметно повлияют на стоимость этих ключевых продуктов на внутреннем рынке Украины, хотя в Минагропроде дают иные прогнозы.

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Дело в том, что даже при условии уплаты пошлин украинские яйца останутся конкурентными на европейском рынке, а поставки сахара за границу и так практически исчерпались в преддверии нового сезона сахароварения. Об этом Фурса рассказал в комментарии OBOZ.UA.

"Относительно яиц там будет техническое влияние. Учитывая падение цен, которое мы видели в последнее время в Украине, пошлина она теоретически повлияет только на прибыльность экспорта. Относительно сахара, к концу сезона, условно говоря, мы исчерпали запас возможного экспорта. Об этом все знали, и поэтому это не станет сюрпризом для украинских производителей сахара", – объяснил специалист.

Также Фурса сомневается в серьезном влиянии решения ЕС на внутренние цены сахара и яиц в Украине. "На сахар теоретически это может как-то повлиять, но вряд ли сильно... А яйца на самом деле очень волатильный продукт. У нас за последний год цена на яйца упала почти вдвое. Поэтому ожидать еще каких-либо изменений из-за этих квот точно нет. Там будут изменения, но цены просто будут колебаться, как они обычно колебались", – считает Фурса.

Его точку зрения не разделяют в Министерстве агарной политики Украины. Так, исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий отмечал: оптовые закупочные цены на яйца уже составляют 12-15 грн за десяток. В течение 2-3 недель существенное понижение цен могут ощутить и розничные покупатели, уверен он.

Нынешнее падение стоимости продукции Высоцкий объяснил не только сезонным увеличением производства, но и как раз введением пошлин на украинские яйца в ЕС. "Посмотрим, ситуативно это или нет, но последние закупочные оптовые опустились в районе 15 грн за десяток. Это одно из влияний, потому что вернуликвоту в Европейском Союзе, плюс сезонное увеличение количества яиц", – отметил Высоцкий.

Аналогичная ситуация, по словам и.о. министра и с сахаром. Однако влияние будет не таким быстрым – цены на сахар начнут падать осенью, когда начнется сезонный сбор нового урожая сахарной свеклы.

"Какая ситуация будет осенью? Скорее всего, в связи с тем, что не будет возможности экспортировать в ЕС, будет снижение цены. Опять же будет массовое производство, ожидается неплохой урожай – на уровне прошлого года", – отметил Высоцкий.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские экспортеры уже исчерпали квоту на беспошлинный ввоз сахара в Евросоюз согласно условиям углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA). Именно поэтому ЕС и задействовал "тормозной механизм" и ввел пошлину на импорт.

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