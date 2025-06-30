ЕС продлил ключевые санкции против России: новый срок действия и что это значит

ЕС (Европейский Союз) продлил секторальные санкции против России до 31 января 2026 года, то есть еще на полгода. Речь идет обо всех пакетах ограничений, которые начали вводить еще в 2014 году из-за оккупации Крыма, а дополняли после 24 февраля 2022 года после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Об этом говорится в официальном сообщении Совета ЕС. Решение единогласно приняли все 27 стран-членов ЕС по результатам письменной процедуры, подтвердив неизменную позицию по поддержке Украины.

Ограничения охватывают финансы, энергетику, торговлю, транспорт, технологии, товары роскоши и пророссийские медиа. Санкции, впервые введенные в 2014 году после оккупации Крыма, были существенно усилены после полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022-го. Они стали самыми масштабными в истории Евросоюза как по количеству ограниченных секторов, так и по экономическому влиянию.

Что входит в секторальные санкции ЕС против России

торговля: запрет на импорт и экспорт ряда товаров, в том числе технологий двойного назначения;

запрет на импорт и экспорт ряда товаров, в том числе технологий двойного назначения; финансы: отключение ряда российских банков от системы SWIFT, ограничения на инвестиции и доступ к европейским рынкам капитала;

отключение ряда российских банков от системы SWIFT, ограничения на инвестиции и доступ к европейским рынкам капитала; энергетика: запрет на морской импорт сырой нефти и определенных нефтепродуктов из России в ЕС;

запрет на морской импорт сырой нефти и определенных нефтепродуктов из России в ЕС; промышленность и транспорт: ограничения на поставки критически важного оборудования, частей и технологий;

ограничения на поставки критически важного оборудования, частей и технологий; медиа: приостановление деятельности и лицензий пророссийских СМИ, которые распространяют дезинформацию на территории ЕС;

приостановление деятельности и лицензий пророссийских СМИ, которые распространяют дезинформацию на территории ЕС; товары роскоши: ограничения на продажу предметов роскоши в РФ, как символический и экономический шаг.

Кроме того, отдельные механизмы позволяют выявлять и блокировать попытки обхода санкций – это касается как поставок через третьи страны, так и схем с фиктивными компаниями. Глава европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что каждая санкция снижает способность России вести войну против Украины. Именно поэтому, пока Москва продолжает агрессию, давление на нее не только будет сохраняться, но и будет усиливаться при необходимости.

Европейские правительства неоднократно заявляли, что санкции не являются символическим жестом – они имеют реальный экономический эффект, ограничивая финансирование войны и доступ Кремля к критическим ресурсам. Санкционная политика постепенно дополняется инструментами, которые противодействуют обходным схемам и помогают Европе адаптироваться к новым вызовам без ущерба для собственной экономики.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, все страны, которые берут нефть у РФ и не помогают Украине, получат пошлины в размере 500% от США. Крупнейшими покупателями российской нефти являются Китай и Индия.

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