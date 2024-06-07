Россия подсадила ЕС на новую "иглу": от чего теперь зависит Европа

Производители мінеральных удобрений из Европейского Союза обеспокоены растущими поставками карбамида из России. Это препятствует восстановлению местных предприятий и угрожает продовольственной безопасности Европы.

Как сообщает Bloomberg, примерно треть мочевины, которая импортируется в Евросоюз, везут из России. А объемы удобрения, которые кремлевский режим поставил в 2023 году, вообще близятся к рекордным.

"Для Европы существует реальный риск стать наркоманом российских дешевых карбамидных удобрений. С точки зрения европейской продовольственной безопасности это ужасно. Европа не реагирует на эту новую зависимость, свидетелями развития которой мы являемся", – заявил гендиректор лоббистской группы Fertilizers Europe Антуан Ходжа.

Местные заводы по производству карбамида массово закрылись в ЕС в 2022 году из-за затрат на производство, возросших на фоне энергетического кризиса, который возник с началом полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Это сильно ограничило возможности европейских производителей, а также сделало стоимость удобрений значительно выше.

На своем пике в Евросоюзе были остановлены или находились в простое около 70% мощностей по производству аммиака – основного компонента для промышленного производства мочевины. Сейчас эта цифра намного ниже.

Ходжа считает, что ЕС следует начать поэтапное введение тарифов для российского карбамида, чтобы защитить местную промышленность. Эксперт считает, что такую меру легче реализовать, чем санкции. Сложившуюся ситуацию он называет очень опасной, подчеркивая, что это создает долгосрочные риски для европейских фермеров.

"Нехорошо зависеть от кого-либо, особенно от России. Вместе с тем, эти деньги пойдут на финансирование войны, агрессии", – предупредил представитель Fertilizers Europe.

Также OBOZ.UA сообщал, что с 1 июля Совет Евросоюза ввел запретительную пошлину на импорт зерновой продукции из России и Беларуси. Это увеличит пошлины до такой степени, что на практике будет прекращен импорт этих продуктов без введения санкций, уверены в ЕС.

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