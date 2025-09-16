ЕС отложил новые санкции против РФ: какая причина и при чем здесь Трамп

Европейский Союз отложил представление нового пакета санкций против России, чтобы согласовать его с приоритетами G-7 ("Большой семерки") и требованиями США относительно ограничений на покупку российской нефти Китаем и Индией. Ожидается, что это позволит усилить давление на Москву и значительно сократить ее доходы от энергетики, что может приблизить завершение войны в Украине.

Причиной отсрочки стало стремление согласовать предложение с приоритетами стран G-7 после того, как президент США Дональд Трамп потребовал усиленных мер со стороны Европы как условие для продвижения собственных санкций.

Европейская комиссия должна была представить новый пакет санкций в среду, однако накануне США активно давили на союзников в G-7. Американская сторона настаивала на введении тарифов до 100% на Китай и Индию за их закупки российской нефти и других мерах, направленных на принуждение президента Путина сесть за стол переговоров с Украиной.

Представители G-7 сейчас работают над текстом нового пакета санкций и планируют завершить его в течение следующих двух недель. По предварительным данным, ЕС рассматривает возможность ограничений для компаний в Индии и Китае, которые способствуют торговле нефтью для России.

На прошлой неделе Трамп заявил, что США готовы ввести значительные санкции против российской нефти, если европейские страны предпримут аналогичные шаги. Покупка российской энергетики Китаем и Индией остается критическим источником финансирования войны Путина против Украины. Предложение США предусматривает ограничения для российских нефтяных компаний и сетей, которые позволяют Москве получать прибыль от нефти.

Несмотря на несколько установленных сроков, Трамп до сих пор воздерживался от прямых санкций против России. США уже удвоили тарифы на Индию до 50% из-за ее закупок российской нефти, параллельно ведя торговые переговоры с Индией и Китаем.

Предложение США переносит инициативу на Европу. Введение тарифов на Китай и Индию может оказаться сложным для ЕС, поскольку многие страны, в частности Германия, полагаются на эти рынки для экспорта. В то же время часть требований Трампа уже включена в планы блока.

ЕС также отложил постепенный отказ от российского газа до 2027 года и предоставил временные освобождения от санкций странам без выхода к морю, например, Венгрии и Словакии. Несмотря на это, доля российской сырой нефти в ЕС в прошлом году упала до 3% по сравнению с 27% до войны после введения санкций в 2022 году.

Новый пакет предусматривает ограничения для примерно полдюжины российских банков и энергетических компаний, а также для платежных и кредитных карточных систем, криптовалютных бирж и торговли нефтью. Предложение предусматривает комплексные меры, направленные на уменьшение доходов России и сдерживание войны в Украине.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что война в Украине может завершиться в течение 60–90 дней, если Европа введет значительные вторичные тарифы для стран, покупающих российскую нефть. Он подчеркнул, что США не будут дополнительно облагать товары Китая, если европейские страны не применят собственные высокие пошлины на Китай и Индию.

Бессент отметил необходимость активной роли Европы в сокращении доходов России от продажи нефти. Он также заявил о готовности США сотрудничать с европейскими странами для усиления санкций против российских компаний, включая "Роснефть" и "Лукойл", и рассмотреть более широкое использование замороженных российских суверенных активов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в рамках усиления санкционного давления на Россию страны Европейского Союза (ЕС) обсуждают запрет выдачи гражданам страны-агрессора туристических виз и ограничения на передвижение российских дипломатов. Включить такие меры предлагают Польша, Финляндия и страны Балтии.

