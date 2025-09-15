Россиянам хотят запретить въезд в ЕС: какие страны предлагают ограничить выдачу туристических виз

В рамках усиления санкционного давления на Россию страны Европейского Союза (ЕС) обсуждают запрет выдачи гражданам страны-агрессора туристических виз и ограничения на передвижение российских дипломатов. Включить такие меры в 19-й пакет санкций предлагают Польша, Финляндия и страны Балтии.

Как сообщает Euractiv, следующий пакет ограничений будет представлен уже в ближайшие дни. Но перед тем в него предлагают включить обновленные правила и ужесточить правила выдачи виз для россиян.

Российские туристы заполнили ЕС

В частности, полностью запретить въезд российским туристам предлагают страны Балтии, Польша и Финляндия. При этом южноевропейские страны, которые зависят от туризма, опасаются такой меры, особенно на фоне рекордного количества туристов из РФ – этим летом шенгенские получили около 500 тыс. россиян.

Также в качестве альтернативы обсуждается введение квот на выдачу шенгенских виз туристам из России. Еще одна мера, которой хотят повлиять на РФ, – увеличение сроков рассмотрения заявлений и консульского сбора.

"Мы не можем просто мириться с тем, что россияне путешествуют и наслаждаются жизнью, пока их правительство ежедневно убивает украинцев и угрожает нашей безопасности", – сказал дипломат ЕС. Он отметил, что часто те, кто приезжает в блок, являются более состоятельными слоями среднего класса России.

Как ЕС отгораживается от России

Как отмечается, большинство стран ЕС, граничащих с Россией, уже строго ограничили визовые заявления от россиян, за некоторыми исключениями. Польша, страны Балтии, Чехия и Финляндия в основном закрыли свои двери для своего восточного соседа.

Впрочем, если визовые ограничения включат в 19-й пакет санкций, это гармонизирует правила въезда для россиян для всех стран блока. Пока же Франция, Испания, Италия и Венгрия поскольку сохраняют довольно либеральный подход к этому вопросу.

Однако после начала полномасштабной агрессии РФ в Украине уже ужесточил визовые правила для россиян. В частности:

было приостановлено действие упрощенного визового режима с Россией ;

; визовый сбор вырос с 35 до 90 евро ;

; срок рассмотрения заявления на визу увеличился с 10 до 15 дней.

Ограничения для дипломатов

В дополнение к визовым ограничениям, в 19-й пакет санкций может войти предлагаемый Польшей запрет на свободное перемещение по Шенгенской зоне для российских дипломатов. Варшава считает необходимым ограничить его только страной ЕС, где они аккредитованы.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее визовые ограничения ЕС для россиян поддержали в посольстве Украины. Дипломаты предупредили, что граждане страны-агрессора россияне могут использовать туристические визы для подготовки терактов, кибератак и других актов саботажа в европейских странах.

