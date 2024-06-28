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ЕС начал переговоры с Украиной: когда примут и что нужно выполнить

Александр Литвин
Рынки и компании
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25 июня 2024-го состоялась Межправительственная конференция

В Евросоюзе считают, что у Украины есть шансы стать членом блока до 2030 года (возможно, и раньше). С момента объявления о предоставлении статуса кандидата и до старта переговоров прошло два года: в июне 2022-го Европейский совет предоставил статус кандидата, а 25 июня 2024-го состоялась Межправительственная конференция, и это был старт переговоров.

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Каккак говорится в материале OBOZ.UA действующей методологией предусмотрены следующие этапы: скрининг законодательства кандидата на предмет имплементации права ЕС;

  • разработка документов для открытия переговоров (это переговорная рамка, разработка трех дорожных карт по верховенству права, функционированию демократических институтов и реформе государственного управления);
  • создание межправительственной конференции (орган, который будет вести переговоры); открытие первого переговорного кластера (фундаментальные вопросы);
  • принятие изменений в соответствии со всеми 33 разделами;
  • после того, как все условия будут выполнены (и выполнение должно быть утверждено странами ЕС), можно будет подписать договор о вступлении.

Межправительственная конференция – главный переговорный орган. Сами переговоры и выполнение условий могут занять несколько лет. Они поделены на разные группы: политические, экономические, институциональные.

Политические критерии:

  • свобода выборов,
  • работа демократических институтов и неправительственных организаций,
  • независимая работа СМИ,
  • защита прав и свобод человека,
  • защита прав меньшинств,
  • противодействие дискриминации,
  • независимая судебная власть,
  • усиление борьбы с организованной преступностью и коррупцией,
  • решение вопросов правового обеспечения и усиление возможности борьбы с отмыванием средств.

Экономические критерии:

  • установление равновесия между спросом и предложением должно достигаться в результате свободного взаимодействия рыночных сил,
  • либерализация цен и торговли,
  • отсутствие значительных препятствий для входа на рынок и выхода с него,
  • соблюдение законов и исполнение контрактов,
  • достижение макроэкономической стабильности – в том числе соответствующей стабильности цен,
  • устойчивость государственных финансов и платежного баланса,
  • наличие широкого консенсуса относительно основ экономической политики,
  • достаточное развитие финансового сектора для направления накопленных средств и сбережений на инвестирование производства.

И это далеко не все критерии. Главные условия: украинская экономика должна быть либерализирована, развита и способна интегрироваться в европейские рынки.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине приняли законопроект №9453 о внесении изменений в некоторые законы о пропорциональном исчислении страхового стажа. В результате в страховой стаж при расчете пенсии будут учитывать тот период, когда украинцы работали за границей.

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