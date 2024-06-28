ЕС начал переговоры с Украиной: когда примут и что нужно выполнить

В Евросоюзе считают, что у Украины есть шансы стать членом блока до 2030 года (возможно, и раньше). С момента объявления о предоставлении статуса кандидата и до старта переговоров прошло два года: в июне 2022-го Европейский совет предоставил статус кандидата, а 25 июня 2024-го состоялась Межправительственная конференция, и это был старт переговоров.

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Каккак говорится в материале OBOZ.UA действующей методологией предусмотрены следующие этапы: скрининг законодательства кандидата на предмет имплементации права ЕС;

разработка документов для открытия переговоров (это переговорная рамка, разработка трех дорожных карт по верховенству права, функционированию демократических институтов и реформе государственного управления);

создание межправительственной конференции (орган, который будет вести переговоры); открытие первого переговорного кластера (фундаментальные вопросы);

принятие изменений в соответствии со всеми 33 разделами;

после того, как все условия будут выполнены (и выполнение должно быть утверждено странами ЕС), можно будет подписать договор о вступлении.

Межправительственная конференция – главный переговорный орган. Сами переговоры и выполнение условий могут занять несколько лет. Они поделены на разные группы: политические, экономические, институциональные.

Политические критерии:

свобода выборов,

работа демократических институтов и неправительственных организаций,

независимая работа СМИ,

защита прав и свобод человека,

защита прав меньшинств,

противодействие дискриминации,

независимая судебная власть,

усиление борьбы с организованной преступностью и коррупцией,

решение вопросов правового обеспечения и усиление возможности борьбы с отмыванием средств.

Экономические критерии:

установление равновесия между спросом и предложением должно достигаться в результате свободного взаимодействия рыночных сил,

либерализация цен и торговли,

отсутствие значительных препятствий для входа на рынок и выхода с него,

соблюдение законов и исполнение контрактов,

достижение макроэкономической стабильности – в том числе соответствующей стабильности цен,

устойчивость государственных финансов и платежного баланса,

наличие широкого консенсуса относительно основ экономической политики,

достаточное развитие финансового сектора для направления накопленных средств и сбережений на инвестирование производства.

И это далеко не все критерии. Главные условия: украинская экономика должна быть либерализирована, развита и способна интегрироваться в европейские рынки.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине приняли законопроект №9453 о внесении изменений в некоторые законы о пропорциональном исчислении страхового стажа. В результате в страховой стаж при расчете пенсии будут учитывать тот период, когда украинцы работали за границей.

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