ЕС начал переговоры с Украиной: когда примут и что нужно выполнить
В Евросоюзе считают, что у Украины есть шансы стать членом блока до 2030 года (возможно, и раньше). С момента объявления о предоставлении статуса кандидата и до старта переговоров прошло два года: в июне 2022-го Европейский совет предоставил статус кандидата, а 25 июня 2024-го состоялась Межправительственная конференция, и это был старт переговоров.
Каккак говорится в материале OBOZ.UA действующей методологией предусмотрены следующие этапы: скрининг законодательства кандидата на предмет имплементации права ЕС;
- разработка документов для открытия переговоров (это переговорная рамка, разработка трех дорожных карт по верховенству права, функционированию демократических институтов и реформе государственного управления);
- создание межправительственной конференции (орган, который будет вести переговоры); открытие первого переговорного кластера (фундаментальные вопросы);
- принятие изменений в соответствии со всеми 33 разделами;
- после того, как все условия будут выполнены (и выполнение должно быть утверждено странами ЕС), можно будет подписать договор о вступлении.
Межправительственная конференция – главный переговорный орган. Сами переговоры и выполнение условий могут занять несколько лет. Они поделены на разные группы: политические, экономические, институциональные.
Политические критерии:
- свобода выборов,
- работа демократических институтов и неправительственных организаций,
- независимая работа СМИ,
- защита прав и свобод человека,
- защита прав меньшинств,
- противодействие дискриминации,
- независимая судебная власть,
- усиление борьбы с организованной преступностью и коррупцией,
- решение вопросов правового обеспечения и усиление возможности борьбы с отмыванием средств.
Экономические критерии:
- установление равновесия между спросом и предложением должно достигаться в результате свободного взаимодействия рыночных сил,
- либерализация цен и торговли,
- отсутствие значительных препятствий для входа на рынок и выхода с него,
- соблюдение законов и исполнение контрактов,
- достижение макроэкономической стабильности – в том числе соответствующей стабильности цен,
- устойчивость государственных финансов и платежного баланса,
- наличие широкого консенсуса относительно основ экономической политики,
- достаточное развитие финансового сектора для направления накопленных средств и сбережений на инвестирование производства.
И это далеко не все критерии. Главные условия: украинская экономика должна быть либерализирована, развита и способна интегрироваться в европейские рынки.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине приняли законопроект №9453 о внесении изменений в некоторые законы о пропорциональном исчислении страхового стажа. В результате в страховой стаж при расчете пенсии будут учитывать тот период, когда украинцы работали за границей.
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