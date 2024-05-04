Новый закон о пенсиях в Украине: что и для кого изменится

В Украине Верховная Рада приняла законопроект №9453 о внесении изменений в некоторые законы о пропорциональном исчислении страхового стажа. В результате в страховой стаж при расчете пенсии будут учитывать тот период, когда украинцы работали за границей.

В частности, для определения права на пенсию учитывается страховой стаж, полученный в других странах, даже если с этой страной не заключено соглашение по пенсионному обеспечению, пояснили в Минсоцполитики. Это поможет некоторым украинцам получить пенсию.

Так, по действующим правилам получить пенсию в 65 лет можно только если есть не менее 15 лет стажа. Требования к стажу для выхода на пенсию в 60 лет увеличили с 30 до 31 года. При этом для того, чтобы получить пенсию в 63 года, в 2024-м нужно иметь не менее 21 года стажа (было 20 лет).

Чтобы получить пенсию в 60 лет, нужно иметь:

в 2025-м – от 32 лет стажа;

в 2026-м – от 33 лет;

в 2027-м – от 34 лет;

в 2028-м – от 35 лет.

Уже через год повышение требований по стажу станет настоящей проблемой для определенного количества людей. Они не смогут вовремя выйти на пенсию и вынуждены будут работать до 63 или 65 лет. Со стажем от 15 до 21 года пенсия наступит в 65 лет, со стажем от 21 до 31 года – в 63 года.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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