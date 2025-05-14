ЕС готовится ввести более высокие пошлины на украинский импорт: FT раскрыло, что пострадает больше всего

С 6 июня Европейский Союз может ввести повышенные пошлины на украинские товары, резко сократив беспошлинные квоты на аграрную продукцию. Больше всего пострадают украинские экспортеры кукурузы, сахара, меда и мяса птицы – ключевых источников дохода в условиях войны.

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Об этом пишет Financial Times. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Евросоюз временно отменил пошлины на большинство украинских товаров.

Это решение имело целью поддержать экономику Украины в критический момент. Однако теперь, с приближением даты завершения действия этих льгот – 6 июня 2025 года, ЕС готовится к их пересмотру. Инициатором изменений стала Польша, которая накануне собственных президентских выборов призвала Еврокомиссию защитить фермеров стран – членов ЕС. Польские аграрии, как и их коллеги из Франции и других стран, уже давно жалуются на влияние дешевого украинского импорта на внутренние цены.

Еврокомиссия предложила временный вариант торгового режима – так называемые переходные меры. Они предусматривают существенное сокращение беспошлинных квот на ключевую украинскую аграрную продукцию. Например:

квота на кукурузу уменьшится с 4,7 млн тонн до 650 тыс. тонн в год;

уменьшится с 4,7 млн тонн до в год; сахар – с 109 тыс. тонн до 40 700 тонн;

– с 109 тыс. тонн до мясо птицы – с 57 110 до 40 000 тонн;

– с 57 110 до мед также попадает под ограничения.

Кроме того, планируется разделение беспошлинной годовой квоты на 12 ежемесячных лимитов, что позволит регулировать объем импорта в течение года. Украинские чиновники и эксперты называют эти меры чрезвычайно тревожными.

По оценкам правительства, возвращение к довоенным торговым условиям будет означать потерю около 3,5 млрд евро ежегодно – существенный удар для бюджета страны, который и так функционирует в условиях военного времени. Михаил Бно-Айриян, торговый представитель Федерации работодателей Украины, отмечает, что ситуация неприемлема и демонстрирует недостаток понимания со стороны Брюсселя.

"Нам нужна предсказуемая торговля. Мы еще не знаем, какими будут правила. Это бизнес специфический: птица и сахар продаются свежими... вас не будет на рынке", – отметил он. "Это действительно плохой сигнал для Украины... Поиск решения займет минимум до октября", – признал председатель торгового комитета Европарламента Бернд Ланге. Комитет уже начал задавать вопросы Еврокомиссии о причинах задержки в переговорах, ведь крайний срок был известен заранее.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, США и Китай согласовали торговое перемирие на 90 дней, существенно снизив пошлины. Пекин и Вашингтон снизили ставки более чем на 100%. Ожидается, что это поможет избежать новых экономических потрясений, стабилизировать цены и начать новые переговоры о нормализации отношений.

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