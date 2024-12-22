ЕС готовит новый пакет санкций против Кремля: Welt раскрыл подробности на что направят ограничения

Европейский Союз готовит 16-й пакет санкций против РФ на 24 февраля 2025 г., включая новые экономические меры и персональные ограничения. Главными целями являются сектор экономики России, избегающий санкций, и лица, причастные к дезинформации и шпионажу.

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Об этом пишет Welt. Новый пакет санкций задуман как "четкий сигнал" для Москвы. Он будет включать дополнительные меры против:

секторов российской экономики, которые еще не охвачены санкциями или охвачены недостаточно;

людей и организаций, участвующих в "гибридной войне", включая пропагандистов российского режима, подрывающих территориальную целостность Украины.

В частности, Европейская комиссия планирует расширить список лиц, которым будет запрещен въезд в ЕС, а их активы будут заморожены. Под санкции могут попасть лица, которые шпионили в пользу России или участвовали в дезинформационных кампаниях, в том числе на территории Германии.

Отдельное внимание уделено борьбе с теневым флотом России, который используется для обхода санкций. Европейский Союз уже ввел ограничения в отношении 52 кораблей этого флота, запретив им доступ к портам и определенным услугам. В новом пакете санкций планируется расширить этот список.

В Брюсселе признают, что будет сложно довести причастность отдельных лиц к "гибридным" атакам и кампаниям по дезинформации. Именно поэтому остается открытым вопрос, будут ли санкции, связанные со шпионажем и дезинформацией, внедрены именно 24 февраля 2025 года.

Только в декабре 2024 года Совет ЕС принял 15-й пакет санкций против России, включавший новые ограничения на торговлю и запреты для ключевых экономических секторов. Новые мероприятия, по данным WELT, продолжают стратегию усиления экономического давления и наказания лиц, ответственных за подрыв суверенитета Украины.

На последнем саммите ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против дальнейших санкций, заявив о желании дождаться иннагурации президента США, которое состоится в январе 2025 года. Это может повлиять на сроки и содержание нового пакета санкций.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, США сделали исключения из санкций в отношении российского Газпромбанка для Венгрии и Турции. Таким образом, обе страны смогут и дальше оплачивать импорт российского газа.

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