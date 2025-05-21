ЕС готов объявить войну дешевым покупкам из Китая: как хотят бороться с AliExpress и Temu

Европейский Союз (ЕС) решил бороться с дешевыми посылками из Китая. Европейская комиссия обложить каждую низкостоимостную посылку пошлинами в размере 2 евро, которая доставляется в пределах Евросоюза из-за его пределов.

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Как сообщает Reuters, цель такой меры – уменьшить нагрузку на таможенную систему. Отмечается, что в 2024 году она обработала 4,6 млрд таких отправлений (вдвое больше, чем годом ранее) – из них 91% поступили из Китая. Имеются в виду заказы дешевых товаров с онлайн-площадок AliExpress, Temu и Shein.

Пошлины должен будет оплатить онлайн-продавец. Собранные таким образом средства покроют стоимость проверки соблюдения стандартов ЕС, в частности это касается безопасности детских игрушек.

"При отправке 4,6 млрд посылок невозможно осуществлять надлежащий контроль без дополнительных ресурсов. Поэтому справедливо спросить с AliExpress, Temu и Shein уплатить их долю расходов", – утверждает председатель торгового комитета Европарламента Бернд Ланге.

В качестве альтернативы основному сбору в Еврокомиссии предлагают платить 0,50 евро с каждой посылки, которая обрабатывается на складе внутри ЕС. Инициатором такого предложения в апреле выступила Франция. Однако оно еще должно быть одобрено Европарламентом и правительствами остальных 26 стран-членов ЕС.

Ожидается, что эта политика дополнит уже объявленное решение Еврокомиссии об отмене беспошлинного режима для товаров стоимостью до 150 евро. Вступление в силу этой нормы запланировано на 2028 год. Китайская сторона выразила надежду, что ЕС обеспечит "справедливую, прозрачную и недискриминационную бизнес-среду" для китайских компаний.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в прошлом году в Украине тоже обсуждали отмену льгот на международные посылки Aliexpress, eBay и других платформ для товаров стоимостью до 150 евро, что позволит ввести налогообложение этих покупок. Однако пока над таким законом никто не работает, и сроки его внедрения неизвестны.

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