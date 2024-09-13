Украинцам готовят налоги на посылки с AliExpress и Temu: нардеп предупредил о важном нюансе

В Украине планируют отменить льготы на международные посылки Aliexpress, eBay и других платформ для товаров стоимостью до 150 евро, что позволит ввести налогообложение этих покупок. Однако пока над таким законом никто не работает, и сроки его внедрения неизвестны.

Видео дня

Дело в том, что для тотального обложения покупок в интернет-магазинах нужно разработать сложную техническую систему администрирования такого налога. Об этом предупредил нардеп Ярослав Железняк ("Голос").

По его словам, пока нет конкретного института или лица, которое взялось бы за этот вопрос. В то же время он подчеркнул, что налогообложение посылок и уплата таможенных платежей должны быть удобными, и этот вопрос все равно придется урегулировать в соответствии с европейскими стандартами. Но сейчас обсуждение остановилось на технических деталях, и законопроект еще не разработан.

"Я пока не могу назвать конкретного человека или даже института, который бы готов был нормально это разработать и подать. При том, что там больше технический, а не законотворческий", - отмечает нардеп.

О системе отмены льгот рассказал председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев ("Слуга народа") в комментарии СМИ. По его словам, депутаты уже работают над законопроектом, предусматривающим отмену таможенных льгот для международных посылок.

Гетманцев подчеркнул, что инициатива не потеряна и в будущем будет реализована. "Мы не отказались от этой идеи. Планируем отменить льготу для посылок отдельным законопроектом. Сейчас он разрабатывается", - сообщил он.

Льгота, о которой идет речь, позволяет украинцам получать международные посылки стоимостью до 150 евро без начисления налога на добавленную стоимость (НДС) и пошлины. Эта льгота способствует экономии на покупках через международные платформы, что стало популярным из-за существенной разницы в стоимости товаров между украинскими и зарубежными рынками.

Еще в июле 2024 г. Министерство финансов объявило о планах повышения налогов, в том числе и отмене льгот для международных посылок. Ожидалось, что это обеспечит дополнительные поступления в бюджет – около 3 млрд. грн. в сентябре-декабре 2024 года. Предлагалось сделать исключение для некоммерческих отправлений, таких как подарки от родственников и установить НДС на товары стоимостью свыше 45 евро.

Однако при обсуждении законопроекта эти предложения были отклонены из-за "незначительного фискального эффекта". Гетманцев объяснил, что оставили только те инициативы, которые должны были принести значительные поступления в бюджет. Да, было решено повысить военный сбор с доходов граждан, но вопросы таможенных льгот оставили открытым.

Одной из причин отмены льготы является поддержка украинских предприятий, которые не могут конкурировать с низкими ценами на иностранных маркетплейсах, в частности китайских платформ Temu и Aliexpress. По словам Гетманцева, украинский ритейл страдает этой конкуренцией, и некоторые предприниматели считают, что до 2025 года многие компании могут обанкротиться из-за влияния иностранных маркетплейсов.

"Я общался с бизнесом и слышал ужасные вещи, что у нас до конца 2025 года не будет ритейла. Rozetka не будет, не будет бизнеса, который создает рабочие места и платит налоги, потому что придут китайцы", – заявил Гетманцев.

Льгота также создает неравные условия для национальных и международных операторов электронной коммерции. Украинский совет бизнеса, объединяющий более 100 бизнес-ассоциаций, считает, что освобождение международных посылок от налогов приводит к потерям бюджета на уровне 7-9 млрд грн ежегодно.

Отмена льготы безусловно коснется миллионов украинцев, активно пользующихся услугами международных маркетплейсов. По данным опрошенных компаний, объемы посылок по Temu растут огромными темпами, и только весной украинцы заказывали на платформе до 300 тыс. товаров ежемесячно.

Налоговая льгота также стимулирует использование теневых схем, когда украинские предприниматели разбивают крупные коммерческие партии товаров на меньшие посылки во избежание уплаты налогов. По словам министра финансов Сергея Марченко, подобные практики создают нечестную конкуренцию для легального бизнеса в Украине.

Несмотря на решительную настроенность, по словам нардепа Ярослава Железняка ("Голос") пока никто не работает над таким законом, и даже нет конкретного института или лица, которое взялось бы за этот вопрос. В то же время он подчеркнул, что налогообложение посылок и уплата таможенных платежей должны быть удобными, и этот вопрос все равно придется урегулировать в соответствии с европейскими стандартами. Но сейчас обсуждение остановилось на технических деталях, и законопроект еще не разработан.

"Я пока не могу назвать конкретного человека или даже института, который бы готов был нормально это разработать и подать. При том, что там больше технический, а не законотворческий", - отмечает нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, пересылка продуктов питания по почте в Украине теперь производится по обновленным нормам. В частности, теперь запрещенные к отправке продукты определяют не по общему сроку годности, а по конкретной дате его окончания. Кроме того, изменились некоторые другие требования к посылкам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!