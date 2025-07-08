Трамп "обвалил" цены на нефть: сколько теперь стоит

На мировых рынках подешевела нефть. Утром 8 июля фьючерсы на нефть Brent подешевели на 22 цента, или на 0,3% – до 69,36 доллара за баррель. А стоимость нефти марки West Texas Intermediate (WTI) снизиласьна 27 центов, или 0,4% – до 67,66 доллара за баррель. Причиной же этого в экспертных кругах видят, в частности, новые заявления президента США Дональда Трампа по пошлинам.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается:

7 июля Трамп начал уведомлять торговых партнеров США – в частности, Южную Корею, Японию, Сербия, Таиланд и Тунис – что"резкое повышение американских пошлин начнется 1 августа".

Однако позже он заявил, что "эта дата не является окончательной".

"Пошлины Трампа вызвали неопределенность на рынке. А также опасения, что они могут негативно повлиять на глобальную экономику – а следовательно, и на спрос на нефть", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: признаки того, что текущий спрос останется высоким, особенно в США, все же есть. Что не дает ценам обвалиться.

"По данным туристической ассоциации AAA, рекордные 72,2 млн американцев должны были проехать более 50 миль (80 км) во время каникул на Четвертое июля (День Независимости США. – Ред.). ... Спрос остаётся устойчивым", – отметили аналитики.

Вместе с тем, отмечается, еще одним фактором, повлиявшим на стоимость нефти, является более сильное, чем ожидалось, повышение добычи ресурса ОПЕК+ (союз стран-производителей нефти, объединяющий ОПЕК и ряд других экспортеров, включая Россию). Дело в том, что:

С августа добычу увеличат на 548 000 баррелей в сутки.

Прогнозировалось же, что этот показатель составит 411 000 баррелей.

"Впрочем, фактическое увеличение пока меньше запланированного. И большинство новых поставок идет из Саудовской Аравии", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем ЕС, вероятно, отказался от снижения потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Среди возможных причин – влияние войны Израиля и Ирана на энергетический рынок, а также разногласия внутри самого блока.

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