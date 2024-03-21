Эксперт негативно оценил предложенные изменения модели финансирования 'зеленой' энергетики

Глава комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Александр Трофимец считает, что изменение механизма финансирования "зеленой" генерации может усугубить ситуацию в отрасли.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В частности, Трофимец рассказал, что недавно Правительство утвердило план реализации программы Ukraine Facility, в котором есть и раздел об энергетике.

"В правительственном документе указано, что производители электроэнергии из ВИЭ могут выбирать альтернативы: либо продавать электроэнергию ГарПоку по "зеленому" тарифу или идти самостоятельно на рынок, продавать производимую электроэнергию и получать разницу от того же ГарПока. Непонятно только – откуда у ГарПока будут средства на выплату этой разницы", – написал он.

По его мнению, предложенные правительством инициативы не имеют реальных механизмов реализации. Юрист напомнил, что уже предложено много дорожных карт и обещаний для погашения долгов перед ВИЭ, но до сих пор не было никаких результатов.

В то же время, Правительством предлагается убрать надбавку для производителей из ВИЭ (механизм финансирования отрасли зеленой энергетики - авт.) из части тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу.

"Тогда возникает логический вопрос – а какая обязанность будет по уплате данной надбавки для потребителей? Морально-волевой? Кто будет оплачивать платежки на ВСЭ надбавку при отсутствии риска ухудшить свои отношения с ОСП и риска приостановки операций на рынке электрической энергии? Я на днях читал результаты исследования "На что готовы люди ради энергетической независимости". Ответ однозначен – ни на что!", - добавил он.

Трофимец подчеркнул, что государство должно выполнить две задачи по ВИЭ: соблюдать требования закона о гарантиях действия "зеленого" тарифа до 2030-го года и погасить долги перед инвесторами. Он подчеркнул, что единственный путь - это выпуск облигаций, потому что в энергосистеме источников погашения не существует.

"В противном случае – никаких инвестиций в украинскую энергетику не будет, а сама энергосистема будет все больше и больше разрушаться", – подытожил Трофимец.

Напомним, недоплата Гарантированного покупателя предприятиям зеленой энергетики за 2023 год составляет 25%, за 2022 год – почти 45%.

Участники рынка и эксперты отмечают, что существующие старые долги негативно влияют на состояние отрасли ВИЭ и ухудшают интерес инвесторов к поиску и привлечению средств на развитие отрасли.