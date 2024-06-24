Экономическое бронирование украинцев: каковы преимущества и недостатки двух моделей

Две основные модели бронирования рабочих, подлежащих военной мобилизации, имеют свои преимущества и недостатки. С одной стороны, модель, предусматривающая увеличение военного сбора за забронированных, дает работодателю право решать, кого бронировать, а модель с бронированием рабочих, получающих зарплату не менее определенной суммы, делит граждан по этому показателю.

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Об этом в интервью OBOZ.UA заявил председатель комитета по экономическому развитию Верховной Рады Дмитрий Наталуха ("Слуга народа"). Он подчеркнул, что в нынешних условиях идеального варианта нет.

"Есть первая модель, это увеличенный военный сбор 20 тысяч гривен за каждое забронированное лицо. Это единственный критерий. Есть депутаты ВР, есть члены правительства, которые говорят, что так быть не может, мол, это не привязано к налогам. И предлагают все-таки применить модель с минимальной заработной платой от 36 тысяч гривен. То есть условно говоря, имеет право на бронирование сотрудник, у которого установлена такая минимальная заработная плата", – пояснил Наталуха.

Он отметил, что такая модель оправдана с точки зрения перевода "серых" зарплат в белый сектор. Но в таком случае теряется определенный финансовый ресурс, который мог быть аккумулирован для Вооруженных сил Украины, поскольку часть налогов с зарплаты вместо центрального бюджета (куда пересылаются военные сборы) попадет в местные бюджеты.

"Если мы устанавливаем порог заработной платы, тогда наверняка у определенной категории людей будет аргумент, что это разделение по уровню заработной платы. И этот аргумент, к нему тяжело апеллировать", – добавил нардеп.

В то же время увеличенный военный сбор не привязан ни к заработным платам, ни к должностям и остается исключительно по усмотрению работодателя. Но это предоставляет работодателю большие полномочия по поводу того, кто остается.

"Просто в какой-то момент нам придется принять, скажем так, определенное политическое решение относительно того, на какой именно модели мы останавливаемся, понимая все преимущества и недостатки той или иной модели и определенные риски. Потому что, к сожалению, идеальной модели в этих условиях быть не может", – отмечает Наталуха.

Как сообщал OBOZ.UA, работников агросектора в Украине будут бронировать от мобилизации на год. Соответствующее решение было принято для обеспечения безопасной деятельности аграриев.

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