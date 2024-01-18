Екатерина Садовая стала новой CEO компании-поставщика бренда VODA UA

Директором ООО "ВОДА ЮА" стала Екатерина Садовая, которая с 2017 года была директором по маркетингу бренда VODA UA.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Екатерина в совершенстве знает бренд и имеет четкое понимание того, как сделать его еще более успешным. В качестве СЕО она получит все необходимые инструменты для того, чтобы трансформировать свои идеи в реальные шаги и вывести компанию на новый уровень", – говорит собственник VODA UA Андрей Матюха.

В новой роли Екатерина Садовая будет отвечать за операционную деятельность и стратегическое развитие. Согласно видению, предложенному собственниками компании, ее приоритетом на должности СЕО станет усиление позиций бренда на ключевых рынках и постоянное развитие.

Напомним, в октябре 2023 года новым собственником бренда VODA UA стал украинский предприниматель Андрей Матюха.

VODA UA, "Карпатська джерельна високогірна" и "Горянка" – бренды столовых и лечебных вод, которые добываются в нескольких горных водозаборах и источниках чистейших регионов Карпат.

VODA UA имеет оптимальный уровень Ph 7,4-7,6 и не поддается физическому или химическому влиянию, ведь является идеальной от природы.