Эффективное взаимодействие с клиентами и персоналом: как работает национальная сеть аптек 'Бажаємо здоров'я'

Национальная сеть аптек "Бажаємо здоров'я" вошла в рейтинг "ТОП лучших работодателей Украины" по версии издания OBOZ.UA в номинации "Место для амбициозных". Компания активно развивается и помогает своим сотрудникам не стоять в стороне от изменений. Каждый сотрудник знает нормы и правила взаимодействия с клиентами для получения максимально эффективного результата совершения покупки.

"Ежедневно работники компании улучшают квалификацию в рамках онлайн-обучения. Дополнительно специалисты и руководители отделов проходят офлайн-тренинги для повышения эффективности и профессионального уровня работы в компании. Такой подход позволяет постоянно совершенствовать знания сотрудников и поддерживать надлежащий уровень взаимодействия с посетителями аптек", – отмечают в компании.

Положительное впечатление на пути построения долговременного клиентского опыта

Национальная сеть аптек "Бажаємо здоров'я" – одна из крупнейших компаний отрасли. Сотрудники сети регулярно повышают квалификацию в рамках онлайн-обучения. На всех этапах карьерного роста сотрудники участвуют в учебных программах для повышения эффективности собственного рабочего пространства и взаимодействия в команде. Путем привлечения сотрудников к прохождению обучения улучшается и атмосфера в коллективе, растет взаимоуважение . Кроме того, это позволяет постоянно совершенствовать знания сотрудников для своевременного понимания вызовов рынка.

Квалифицированный подход сотрудников к коммуникации с клиентами играет важную роль в получении положительного впечатления на пути построения долговременного клиентского опыта. Таким образом компании удается сохранить уникальную брендовую коммуникацию с посетителями, отличающуюся от других сетей отрасли.

Digital-взаимодействие с клиентами

Для максимального комфорта клиентов была разработана и внедрена новая система Программы лояльности в Viber-боте, что позволяет качественно взаимодействовать в онлайн-пространстве. Квалифицированный подход сотрудников аптеки делает клиентский опыт более привлекательным. Благодаря быстрой реакции через службы поддержки и выгодные предложения для участников Программы лояльности каждый достигает желаемого результата: клиенты получают качественный товар по выгодной цене, а компания – довольных клиентов.

Все сотрудники сети всегда готовы квалифицированно проконсультировать посетителей. Кроме того, они в совершенстве разбираются в аспектах как офлайн, так и онлайн-коммуникации. Фармацевты консультируют клиентов и предоставляют исчерпывающие профессиональные объяснения для удовлетворения клиентских потребностей.

Ответственное отношение к персоналу

Сегодняшние условия ставят перед компаниями множество вызовов, которые нужно безотлагательно преодолевать. Речь идет о внутренне перемещенных лицах и тех, кто стал мобилизованным. Сотрудников сети, которые вынуждены были переселяться (ВПЛ), устраивали на свободные рабочие места в рентабельных населенных пунктах, где им также помогали с жильем. Кроме того, работники сети участвуют в благотворительных акциях и инициативах для поддержки духа военных и гражданских лиц: передают домашнюю выпечку на фронт, участвуют в концертах самодеятельности в поддержку ВСУ и тому подобное.

Национальная сеть аптек "Бажаємо здоров'я" регулярно присоединяется к инициативам, которые имеют цель помочь украинским военным в нелегком деле. В течение всего времени продолжающегося полномасштабного вторжения сеть неоднократно сотрудничала с крупными благотворительными организациями, такими как UNITED24 (проекты "Поможем спасателям" и "Операция "Единство"). Кроме того, помогали и продолжают поддерживать Вооруженные силы Украины, Силы территориальной обороны Вооруженных сил Украины, Министерство обороны Украины, больницы и спасателей. Отдельным направлением помощи также выделяют работу с волонтерами, которые помогают людям на деоккупированных территориях и работают с переселенцами.

Важно упомянуть и о мобилизованных. Сеть заботится о таких людях, поддерживая морально и материально. В частности, за мобилизованными сохраняют зарплату и рабочее место. Кроме того, по запросу сотрудников может предоставляться отдельная помощь конкретному военнослужащему или подразделению. Это достаточно распространенная практика, которую применяют украинские социально ответственные компании.