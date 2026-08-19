ДТЭК запустил онлайн-карту миграции аистов: следить за птицами можно в режиме реального времени

ДТЭК запустил специальный сайт в рамках проекта "Трек аистов", где можно в режиме онлайн следить за перемещением белых аистов, оснащенных GPS-трекерами, и узнавать больше о маршрутах их миграции.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК Рината Ахметова.

"Белые аисты являются важной частью природного и культурного наследия Украины. Поскольку Украина восстанавливает и модернизирует свою энергетическую систему, у нас есть возможность использовать лучшие экологические данные с самого начала. Проект "Трек Лелек" поможет превратить научные исследования в практические решения, которые снижают риски для дикой природы, способствуют более ответственной реконструкции и улучшают планирование и управление энергетической инфраструктурой", – сообщил директор по устойчивому развитию ДТЭК Джефф Отем.

На сайте можно следить за путешествиями аистов, на которых установлены трекеры. Благодаря установленным GPS-трекерам можно увидеть, где находятся птицы и по каким маршрутам они перемещаются.

Собранные данные помогут ученым лучше изучить миграцию белых аистов, а энергетикам – учитывать маршруты птиц при планировании и развитии энергетической инфраструктуры.