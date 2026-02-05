ДТЭК заключил партнерство с американской Turbo Drill Industries для укрепления энергобезопасности Украины

Компания ДТЭК заключила стратегическое партнерство с американской Turbo Drill Industries (DBA "Scout") с целью внедрения передовой технологии бурения для повышения объемов добычи нефти и газа в Украине и усиления энергетической безопасности государства.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"ДТЭК Нефтегаз – крупнейшая частная компания по добыче газа в Украине станет единственным авторизованным провайдером технологии Vertical Scout от Turbo Drill Industries на территории Украины", – говорится в нем.

Отмечается, что внедрение американских технологий в Украине поможет украинскому нефтегазовому сектору ускорять добычу, снижать затраты и наращивать объемы производства, делая непосредственный вклад в укрепление энергетической безопасности Украины и Европы.

В ДТЭК подчеркнули, что это первое в истории сотрудничество такого формата между украинской компанией и Turbo Drill Industries. Эта технология должна существенно повысить скорость, эффективность и экономическую целесообразность буровых операций в нефтегазовой отрасли Украины.

"ДТЭК последовательно работает над тем, чтобы помочь Украине в полной мере реализовать свой газовый потенциал и укрепить роль страны в системе европейской энергетической безопасности. Партнерство с ведущей американской компанией Turbo Drill Industries позволяет привлечь технологии мирового уровня для украинских газодобытчиков, обеспечивая более быстрое, безопасное и более экономически эффективное бурение", – отметил генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров.