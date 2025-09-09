Видео дня
ДТЭК вошел в перечень лучших работодателей для ветеранов по версии Forbes: подробности
Компания ДТЭК вошла в перечень лучших работодателей для ветеранов и ветеранок.
Об этом свидетельствует рейтинг, который составило издание Forbes Ukraine.
Отмечается, что команда поддержки ветеранов в ДТЭК состоит из HR-специалистов, помощников ветеранов, юристов, медиков и специалистов по социальной политике.
ДТЭК проводит аудиты своих предприятий и разработал инструкции по адаптации ветеранов.
В компании также действует институт наставничества, где с помощью менторов ветераны быстрее адаптируются к гражданской жизни.
Ранее ДТЭК Рината Ахметова был признан компанией с лучшей программой поддержки ветеранов.