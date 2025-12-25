ДТЭК Сети получила награду за инновации в сфере охраны труда

Компания ДТЭК Сети, входящая в Группу ДТЭК, получила награду в номинации "Инновация года в сфере безопасности труда" на Международном форуме "Лидеры изменений – 2025".

Видео дня

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что награду присудили за проект "Фото- и видеоконтроль подготовки рабочего места и допуска к работе", внедренный в прошлом году в операторах систем распределения.

"Этот проект реализован в рамках долгосрочной ESG-стратегии компании, которая в сфере охраны труда в частности направлена на уменьшение риска несчастных случаев, минимизацию влияния человеческого фактора и обеспечение контроля соблюдения правил безопасности", – отметили в ДТЭК.

Награду получил руководитель департамента охраны труда ДТЭК Сети Александр Татаренко.

"ДТЭК Сети системно развивают культуру безопасности труда в соответствии с Целями устойчивого развития ООН. Это особенно важно сейчас, когда энергетикам приходится работать в условиях обстрелов и повышенной опасности. И эта награда подтверждает, что наши технологии соответствуют самым высоким международным стандартам. Мы и в дальнейшем будем развивать культуру безопасности, ведь жизнь и здоровье работников – наш главный приоритет", – отметил он.

Ранее президент наградил 10 энергетиков ДТЭК Рината Ахметова за возвращение света после обстрелов.