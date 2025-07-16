ДТЭК начал использовать ИИ для анализа геоданных

Компания ДТЭК начала использовать искусственный интеллект для анализа геологических данных.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Геологи ДТЭК Нефтегаз тестируют возможности искусственного интеллекта для работы с геологическими данными. Они отмечают эффективность инструментов ИИ для обработки и интерпретации сейсмических данных. В частности, пост-обработка позволила повысить качество сейсмического изображения, что помогло выявить геологические объекты, которые ранее были скрыты в сейсмическом поле", – говорится в нем.

Отмечается, что испытанные технологии ИИ позволяют сократить сроки получения результатов. Они обеспечили высокую производительность и уменьшили спектр геологических неопределенностей благодаря многовариантной интерпретации.

"Инструменты ИИ уже сегодня упрощают и ускоряют рутинные процессы, а с развитием и совершенствованием алгоритмов возможности их практического применения только расширятся. Думаю, что будущее геологии, как и многих других отраслей, – в умении применять новые технологии ИИ и пользоваться возможностями, которые они предлагают", – отметил начальник отдела по моделированию месторождений ДТЭК Нефтегаз Сергей Ярещенко.

Напомним, ДТЭК Рината Ахметова работает над расширением возможностей 3D-сейсморазведки запустив в работу сейсморазведочную партию, оснащенную новейшим беспроводным оборудованием STRYDE.