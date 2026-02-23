Доплатят по 20 тыс. грн: правительство выделило деньги на новые зарплаты из-за ситуации в энергетике
Кабинет министров профинансировал дополнительные выплаты для работников аварийно-восстановительных бригад, которые работают "в поле" после российских массированных ракетных атак. Речь идет о доплате 20 тыс. грн за каждый месяц работы в сверхсложных условиях. В целом программа доплат охватывает три месяца – с января по март 2026-го.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. О финансировании также проинформировали в Министерстве развития громад и территорий.
Кто получит по 20 тыс. грн
За январь доплаты предусмотрены:
- почти 12 500 энергетикам, которые восстанавливали поврежденную инфраструктуру;
- более 4 700 работникам аварийных бригад тепловиков, водоканалов и железнодорожников.
Всего из резервного фонда госбюджета на эти цели выделено 246,4 млн грн. Из них:
- 151,92 млн грн – для Министерства энергетики;
- 94,5 млн грн – для Министерства развития громад и территорий.
Выплаты осуществляются в рамках экспериментального проекта поддержки работников аварийно-восстановительных бригад в соответствии с постановлением правительства №76 от 23 января 2026 года.
Как получить доплату
Процедуру максимально упростили. Работникам не нужно подавать никаких заявлений:
- списки формируют и подают сами предприятия;
- подача происходит через портал Дія;
- средства перечисляются непосредственно на банковские счета работников.
То есть алгоритм такой: работодатель подает данные, государство выделяет средства предприятию, и 20 000 грн поступают на счет сотрудника.
За какие месяцы предусмотрены выплаты
Доплата в 20 тыс. грн предоставляется за:
- январь 2026 года;
- февраль 2026 года;
- март 2026 года.
Таким образом, работники, которые были привлечены к ликвидации последствий обстрелов в эти месяцы, смогут получить дополнительную финансовую поддержку от государства. Программа призвана поддержать тех, кто восстанавливает энергетику, инфраструктуру ЖКХ и железнодорожное сообщение после атак и обеспечивает стабильную работу критически важных систем.
