Доплатят по 20 тыс. грн: правительство выделило деньги на новые зарплаты из-за ситуации в энергетике

Кабинет министров профинансировал дополнительные выплаты для работников аварийно-восстановительных бригад, которые работают "в поле" после российских массированных ракетных атак. Речь идет о доплате 20 тыс. грн за каждый месяц работы в сверхсложных условиях. В целом программа доплат охватывает три месяца – с января по март 2026-го.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. О финансировании также проинформировали в Министерстве развития громад и территорий.

Кто получит по 20 тыс. грн

За январь доплаты предусмотрены:

почти 12 500 энергетикам , которые восстанавливали поврежденную инфраструктуру;

, которые восстанавливали поврежденную инфраструктуру; более 4 700 работникам аварийных бригад тепловиков, водоканалов и железнодорожников.

Всего из резервного фонда госбюджета на эти цели выделено 246,4 млн грн. Из них:

151,92 млн грн – для Министерства энергетики;

– для Министерства энергетики; 94,5 млн грн – для Министерства развития громад и территорий.

Выплаты осуществляются в рамках экспериментального проекта поддержки работников аварийно-восстановительных бригад в соответствии с постановлением правительства №76 от 23 января 2026 года.

Как получить доплату

Процедуру максимально упростили. Работникам не нужно подавать никаких заявлений:

списки формируют и подают сами предприятия;

подача происходит через портал Дія;

средства перечисляются непосредственно на банковские счета работников.

То есть алгоритм такой: работодатель подает данные, государство выделяет средства предприятию, и 20 000 грн поступают на счет сотрудника.

За какие месяцы предусмотрены выплаты

Доплата в 20 тыс. грн предоставляется за:

январь 2026 года;

февраль 2026 года;

март 2026 года.

Таким образом, работники, которые были привлечены к ликвидации последствий обстрелов в эти месяцы, смогут получить дополнительную финансовую поддержку от государства. Программа призвана поддержать тех, кто восстанавливает энергетику, инфраструктуру ЖКХ и железнодорожное сообщение после атак и обеспечивает стабильную работу критически важных систем.

Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует соблюдать правила, не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.

