Дом на горе у границы с Польшей продают за $5,5 тысяч: как выглядит и где находится

Дом в жилом состоянии у границы с Польшей продают всего за 5,5 тыс. долларов. Речь идет о недвижимости в с. Лимна Львовской области.

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Об этом говорится в данных обширного кадрового портала. Вместе с зданием площадью 65 квадратов также продается участок земли площадью 23 сотки. "Дом находится у границы Украины с Польшей. Расположен на склоне горы", – говорится в объявлении.

Лимна – село в Украине, в Самборском районе Львовской области. Население – 1216 человек.

Сколько стоит жилье у границы

В селе Боршевичи Львовской области здание площадью 66 квадратов продается всего за шесть тысяч долларов. Недвижимость находится рядом с польской границей (всего 6 км).

В этой же деревне примерно за 7,5 тыс. долларов продается дом площадью 72 квадрата. Вместе с домом продается 87 соток земли. Также здание находится в жилом состоянии.

"Первый этаж, высота 2,79 м, без мебели, без ремонта. Веранда 9,8 квадрата, коридор 6,1 квадрата, кладовая 3,2 квадрата, кухня 12,7 квадрата (газовая плита, газовый конвектор, печь кухонная на дровах) ). Одна на кухне, одна в комнате", – говорится в объявлении.

Как сообщал OBOZ.UA, между тем в Одессе продают квартиру-пентхаус за 3 млн долларов. В ней есть 8 комнат на трех уровнях. Все они с видом на море и побережье. Продавец утверждает, что квартира является "идеальным аналогом частного дома".

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